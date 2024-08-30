Супермама 8 сезон: з 26 серпня в ефірі СТБ розпочався новий сезон культового проєкту

З 26 серпня жінки з усіх куточків України, які мають кардинально різні погляди на виховання дітей, знову змагаються за звання найкращої мами у 8 сезоні проєкту Супермама.

Проєкт «Супермама» здобув велику популярність серед жінок, які ще на етапі планування вагітності вже вивчають поради ведучого. Деякі з них тепер беруть участь у програмі, аби довести, що вони є взірцевими матусями. Проєкт розширив свою географію і вперше в його історії з’являться учасниці з Ужгорода, Черкас, Хмельницького та Житомира. Незмінний ведучий – Дмитро Карпачов.

Новий сезон культового реаліті буде несподіваним та емоційним.

За титул супермами вперше змагатимуться одразу дві дружини одного чоловіка – колишня та теперішня! І саме чоловік вмовив їх взяти участь у проєкті. А ще, вперше за всю історію проєкту, Дмитро Карпачов виставить не 10, а 11 балів! За що така щедрість? Дізнаєтеся, коли побачите четвірку мам з Ужгорода.

Вистачатиме і вражаючих історій. Наприклад, мама Ніколь з Вінниці впевнена, що з кожним розлученням її родина стає все більшою та міцнішою, а діти отримують більше мам і тат. Саме тому вона спокійно приймає учасниць проєкту у квартирі колишньої дружини її чоловіка, а на вечерю запрошує свого колишнього чоловіка замість теперішнього.

Особливої уваги глядачів заслуговує й унікальна родина Даші. Жінка підписала з чоловіком шлюбний договір, де чітко прописаний прайс на всі її послуги – від прибирання до інтиму. А також вказана система штрафів, наприклад, за гучне хропіння чоловіка вночі.

Також на глядачів сезону чекають вражаючі історії від матусі Оксани з Житомира, в родині якої панує матріархат. Жінка розповість, у якому вигляді підкорювала нічні клуби Китаю та за що потрапила до місцевої вʼязниці. А вінничанка Діана розкаже, як ганяє на байку разом зі своїм сином, вчиться на кінолога та чому вважає своїми дітьми дев'ятьох своїх собак.

Не залишить байдужими глядачів СТБ й відверта історія від матусі Вікторії, яка попри гемангіому на щоці, виховує в дівчинці впевненість у своїй зовнішності і в тому, що вона може стати моделлю.

Зачепить глядачів й зворушлива історія Тані, яка виросла в сиротинці та втратила контакт зі своїми рідними. Тепер вона мріє, щоб її син був щасливим і мав велику родину. Таня сподівається, що завдяки проєкту вона зможе знайти своїх рідних.

Нагадаємо, «Супермама» – реаліті, в якому мами з кардинально різними принципами виховання змагаються за звання найкращої. Щотижня нова четвірка матусь ходять у гості одна до одної, а після оцінюють суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. У фіналі тижня свою оцінку одній з мам віддає і ведучий програми Дмитро Карпачов. Героїня, яка набрала найбільшу кількість балів, отримує звання «супермама».

Дивіться 8 сезон реаліті «Супермама» з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ.