МастерШеф 14 сезон 1 випуск від 24.08.2024 дивитися онлайн

24 серпня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 1 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 24.08.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 1 випуску проєкту МастерШеф 14 сезон : улюблене кулінарне реаліті українських телеглядачів повертається на екрани! 14 сезон здивує і учасників, і шанувальників проєкту! Вже на етапі кастингу аматори вразять суддів стравами, які ніколи не готували раніше! Так, вперше в історії реаліті, на кастингу готуватимуть японський десерт моті та французьке тістечко шу. Зробити їх за 45 хвилин – надскладне кулінарне завдання! Чи впораються учасники?

На проєкт завітають гості, чия незламність гідна найвищої поваги! Аматори годуватимуть іноземних волонтерів, людей, які рятують українську культурну спадщину під час повномасштабного вторгнення, дітей-героїв тощо. На один з конкурсів буде повністю змінений суддівський склад, на проєкті відбудеться змагання найвідоміших шефів України, в гості завітає учасник американського МастерШеф, а в форматі реаліті з’явиться цікаве нововведення – Золотий фартух. Також на глядачів чекатиме повернення масштабних виїзних конкурсів. Головним концептом сезону стануть локальні продукти та українські страви, адже нині відважні українські аграрії мають непростий період, вирощуючи та збираючи врожай в умовах повномасштабної війни. Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 1 випуск від 24.08.2024.

1 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн 2 вересня на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.