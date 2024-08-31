МастерШеф 14 сезон 2 випуск від 31.08.2024 дивитися онлайн

31 серпня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 2 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 31.08.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 2 випуску проєкту МастерШеф 14 сезон: кулінари-аматори, які успішно подолали кастинг 14 сезону, позмагаються за місце в ТОП-20! Завдання цього разу складатиметься з трьох раундів, кожен з яких проведе один суддя. Конкурс розпочнеться зі справжньої магії від Ектора! А працюватиме він… з фритюром! Чи вартий фритюр кухні проєкту? Так, адже це кулінарна база! Робота з фритюром вимагає знань та точності, адже це робота з регулюванням температур, коли кожен градус має значення, коли кожен грам продукту має значення. Це вміння дотримуватись балансу! Якщо правильно приготувати страву у фритюрі – вона може бути сучасною, смачною та корисною. Головний інгредієнт, який забезпечує якість в роботі у цей спосіб, – соняшникова олія. Для риби її достатньо нагріти до 160 градусів, для картоплі – до 180. Кілька градусів вище чи нижче – страва зіпсована. На учасників чекатиме три раунди. Кожен з них буде складнішим, в кожному вони працюватимуть з різними продуктами. Ба більше, аматори матимуть шанс піднятися на балкон та одразу потрапити до 20-ки найкращих, а також три раунди поспіль матимуть шанс… полишити проєкт! Чи впораються кулінари з фритюром? Які випробування учасникам підготували Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський? Хто отримає місце в двадцятці, а хто – розпрощається з мрією? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 2 випуск від 31.08.2024.

2 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн 9 вересня на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.