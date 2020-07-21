Актер Дмитрий Соловьев: Зритель определено соскучился по театру!

После послабления карантина жизнь представителей творческих профессий понемногу возвращается в прежнее русло: возобновились репетиции в театрах, съемки фильмов и сериалов.

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Дмитрий, как изменились ваши планы на лето после карантина: что пришлось отменить, а от чего и вовсе отказаться?

Планы развернулись на 180 градусов, перекрутились на 360 и закопались на 200 метров под землю. Много чего было запланировано на лето: несколько кинопроектов, которые заморожены до сих пор. Отменились очень важные гастроли в Польшу и Германию с театром Драмы и комедии на левом берегу Днепра. Так же карантин повлиял и на летний отдых. Нет, можно сказать, что мы отдыхали в первые два месяца на карантине, но этот отдых был не свободным. Мы зависели и зависим до сих пор от многих ограничений. Мы не можем свободно поехать за границу, а даже если такая возможность представиться, то там будет действовать ряд ограничений.

А как насчет летнего отдыха: каким вы его планируете на вторую половину лета?

Отдых у меня, как правило, спонтанный. Мы с супругой уже вырывались на несколько дней в Одесскую область. Во второй половине лета у меня начнутся съемки и репетиции в театре. Так что отдых тоже будет спонтанным – в свободные даты. Если представится пару выходных – махнём на море или в Карпаты.

Многие этим летом,только из-за карантина, открыли для себя Украину– вы планируете посетить какое-то новое место или город, где никогда не были?

Пока пытаюсь никуда не ездить. Меня очень раздражает, что люди перестали относиться к карантину серьезно. К примеру, на юге страны масочный режим практически никто не соблюдает. Мы помимо Одессы этим летомпосетили город Белгород-Днестровский, в котором я никогда не был. Но не могу сказать, что я вдохнул путешествие на полную. Пока рано об этом говорить.

Сейчас вновь возобновились съемки и работа в театре: что испытали, когда вновь вернулись в работу и к своему зрителю?

В театре начались только репетиции. На сцену ещё не выходили. Очень ждём этого события в сентябре! Когда у меня был первый съёмочный день после смягчения карантина, я даже волновался на площадке, так непривычно было. Но голова и тело помнит, поэтому быстро впрыгнул в процесс, как рыба в воду. Надеюсь, так случится и на сцене.

Можно ли говорить, что зритель точно также соскучился за театром, как и актеры?

Зритель определено соскучился по театру! Но, так же, определено могу сказать: зритель не повалит толпами. Так и нельзя. Пока действует карантин, люди будут испытывать страх. И это нормально. Я, например, не посещаю массовые мероприятия – даже на открытом воздухе.

Чего вам больше всего не хватало в карантин и что хочется наверстать сейчас?

На карантине очень не хватало мотивации, ведь не было работы. Я заядлый спортсмен, но даже спорт отошёл у меня на второй план. Так же безумно хотелось скорее вернуться на сцену, ведь все мы думали, что пройдёт пару неделек и мы вернёмся к нормальному режиму.

Расскажите о ваших ближайших творческих планах и ролях, которые вы хотели бы сыграть?

В ближайшее время у меня начинаются съемки двух телесериалов, а также я очень жду сентября, чтобы выйти на сцену. А в конце сентября выпустить премьеру «Хлібнеперемир‘я» в Театре на левом берегу Днепра.