Актеры сериала СидОренко - СидорЕнко нашли младшего брата в Babyphotostars

23 июля 2020 13:30 Александр Кива
Актеры сериала СидОренко - СидорЕнко нашли младшего брата в Babyphotostars
Актеры сериала СедОренко - СидорЕнко нашли младшего брата в Babyphotostars

В сериале СидОренки - СидорЕнки случился очередной курьез.

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Многие телезрители, затаив дыхание, наблюдают увлекательный сюжет популярного телесериала, где две семьи разного социального положения узнают, что 16 лет назад, по нелепой случайности они обменялись новорожденными детьми. Одна фамилия - две разные семьи.

В рамках программы "На Равных", которую регулярно снимает продакшн продюсерского центра Babyphotostars, на днях произошел интересный случай. Смысл программы заключается в том, что дети разной возрастной группы задают интересующие их вопросы звездным гостям. Герои программы меняются от эфира к эфиру. Так, в ходе записи крайнего выпуска "На Равных", гостями программы стали актеры популярного телесериала СидОренки - СидорЕнки, что выходит на канале 1+1.  

Во время записи программы, когда в кадр вошел самый младший участник проекта Макс, удивлению звездного гостя Петру Ниневскому не было предела. Актёр заметил невероятное сходство юного журналиста  на самого себя. Этот факт подтвердила вся команда. 

Ребёнку всего 6 лет, и он, как и его звездный двойник, мечтает стать актером и с юных лет играет эпизодические роли в кино, а также регулярно снимается в рекламных проектах продюсерского центра Babyphotostars.

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Петр Ниневский и его коллега по сериалу актер Евгений Шекера в один голос заявили, что маленького Макса ждет большое будущее и заверили, когда будут снимать сюжет второго сезона сериала - детство экранных героев сериала СидОренки - СидорЕнки Ромы и Вовы, обязательно замолвят слово об участии в съемках юного Макса.

И быть может совсем скоро зритель сможет наблюдать за интригующим сюжетом телесериала СидОренки - СидорЕнки с участием талантливого актера Макса, которого наверняка ожидает успешная карьера.

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