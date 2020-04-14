Первые ласточки: как развивается карьера актеров после завершения 1 сезона

После премьеры сериала Нового канала «Первые ласточки» прошло уже почти полгода.

Актеры, сыгравшие в нем, рассказали, как изменилась их жизнь после грандиозной премьеры «Первых ласточек»

Саша Рудинский (Никита)

— После выхода «Первых ласточек» меня начали узнавать на улицах, фотографировать, поклонники приходят в театр на спектакли с моим участием, дарят портреты. Что касается карьеры, то я снялся в 4-серийном телевизионном фильме «Операция «Дезертир» о Второй мировой войне. Он должен выйти 9 мая. Кстати, из-за съемок в этом проекте я не смог посетить Берлинале, где презентовали короткометражку с моим участием – Goodbye Golovin. Больше масштабных проектов не было, я продолжаю играть в театре и проходить пробы.

Саша Рудинский (Никита) / пресс-служба Нового канала

Полина Носыхина (Лера)

Полина Носыхина (Лера) / пресс-служба Нового канала

— У меня были роли в сериалах «Солнечный ноябрь» и «Дочки», плюс, начала сниматься в проекте «После зимы», но съемки перенесли из-за карантина. Еще параллельно с «Первыми ласточками» вместе с Сашей Рудинским мы играли в сериале «Славяне». Катались из Киева в Житомир, где проходили съемки, а потом вместе возвращались в столицу – сниматься в «Ласточках». На карантине меня пригласили участвовать в веб-сериале, мы работали над ним по домам. Но проект оказался очень некачественным, поэтому я ушла, чтобы не тратить время и силы.

Мария Смолякова (Полина)

— У меня был проект «Выходите без звонка», мы уже сняли третий сезон. А еще я сыграла главную роль в 4-серийном фильме «Время уходить, время возвращаться». Кстати, режиссер узнал меня именно по роли в «Первых ласточках»! Кроме того, в феврале на Берлинале состоялась премьера фильма «Номера» Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева, в котором я сыграла одну из ролей. Что меня поразило – Олег лично отбирал всех актеров по фотографиям, еще находясь в тюрьме.

Мария Смолякова (Полина) / пресс-служба Нового канала

Таисия-Оксана Щурук (Катя)

— Съемочный сезон должен был начаться как раз сейчас, но, к сожалению, все перенеслось из-за карантина. У меня были запланированы пробы, подготовка к летним съемкам… Пока после выхода «Первых ласточек» я не столько снимаюсь, сколько раздаю интервью (улыбается). Меня стали чаще узнавать на улице, коллеги, студенты и преподаватели из университета хорошо отзываются о моей игре в сериале. Вообще «Первые ласточки» – это первый шаг к тому, чтобы меня ассоциировали не только с сериалити Нового канала «Киев днем и ночью». Я хочу доказать, что имею потенциал. Хочу, чтобы меня воспринимали серьезнее.

Таисия-Оксана Щурук (Катя) / пресс-служба Нового канала

Максим Девизоров (Денис)

Максим Девизоров (Денис) / пресс-служба Нового канала

– В плане узнаваемости перемены кардинальные. Стало больше подписчиков, со многими из них общаюсь в сети. Пишут из разных стран: Нидерланды, Греция, Казахстан, даже из Ливана. За полгода с момента выхода «Первых ласточек» я поучаствовал в нескольких проектах: вышла «Новенька» на Новом канале, а также снялся в сериале «Доктор Вера». Сняли пилот интересного проекта – комедии, где у меня главная роль. В феврале в Берлине состоялась мировая премьера фильма «Номера», режиссеры – Олег Сенцов и Ахтем Сеитаблаев. Кроме меня там снялись еще две «ласточки» – Саша Бегма и Маша Смолякова. Сейчас из-за карантина приостановились съемки 4-серийки, где мы участвуем с Полиной Носыхиной.

Александр Бегма (Антон)

– Узнали пару раз на улице, подписчиков стало намного больше, появилась фан-страничка. Снимался вплоть до карантина в двух проектах – «Шуша», 16 серий, и «Воспитание чувств», 4 серии (последний не досняли). Думаю, «Ласточки» сыграли не последнюю роль в моем утверждении в эти сериалы. Одно из самых важных событий – Берлинале. Это было фантастически, ощущается сейчас, как очень красивый и быстрый сон. Нас катали на новых Ауди А8, любили, вкусно кормили (улыбается). Мы наконец-то увидели фильм «Номера», ждем теперь премьеру в Украине. Также понравился Берлин, он прекрасен.

Александр Бегма (Антон) / пресс-служба Нового канала

Максим Самчик

Максим Самчик / пресс-служба Нового канала

– С 27 мая по 7 июня пройдет VII Фестиваль искусства кино для детей и подростков «Чилдрен Кинофест». В его рамках состоится конкурс детских фильмов. Я стал одним из членов жюри. Присоединился к фестивалю, потому что люблю кино и детей. А благодаря их симбиозу может родиться что-то новое, самобытное и очень чистое! Ну, а главное событие года – это, конечно же, свадьба. Теперь мы с Ангелиной официально муж и жена! Я очень счастлив!

Олег Гоцуляк (Макс)

– Параллельно с премьерой «Первых ласточек» у меня была премьера в театре спектакля Album di famiglia крутого итальянского режиссера Маттео Спьяцци! Репетиции до позднего вечера, иногда и до ночи. Я всю неделю буквально бежал домой из театра после репетиций, чтобы успеть посмотреть серию «Первых ласточек»! Самые теплые мои воспоминания теперь связаны с этим периодом. В марте начались репетиции нового спектакля, надеюсь, скоро сможем продолжить. Ну и, конечно, ждем второго сезона «Первых ласточек»!

Олег Гоцуляк (Макс) / пресс-служба Нового канала

А пока к съемкам второй сезон «Первых ласточек» только готовится, все серии первого смотрите на YouTube-канале Нового канала.

Напомним,