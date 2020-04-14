Первые ласточки: как развивается карьера актеров после завершения 1 сезона
После премьеры сериала Нового канала «Первые ласточки» прошло уже почти полгода.
Саша Рудинский (Никита)
— После выхода «Первых ласточек» меня начали узнавать на улицах, фотографировать, поклонники приходят в театр на спектакли с моим участием, дарят портреты. Что касается карьеры, то я снялся в 4-серийном телевизионном фильме «Операция «Дезертир» о Второй мировой войне. Он должен выйти 9 мая. Кстати, из-за съемок в этом проекте я не смог посетить Берлинале, где презентовали короткометражку с моим участием – Goodbye Golovin. Больше масштабных проектов не было, я продолжаю играть в театре и проходить пробы.
Полина Носыхина (Лера)
Мария Смолякова (Полина)
— У меня был проект «Выходите без звонка», мы уже сняли третий сезон. А еще я сыграла главную роль в 4-серийном фильме «Время уходить, время возвращаться». Кстати, режиссер узнал меня именно по роли в «Первых ласточках»! Кроме того, в феврале на Берлинале состоялась премьера фильма «Номера» Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева, в котором я сыграла одну из ролей. Что меня поразило – Олег лично отбирал всех актеров по фотографиям, еще находясь в тюрьме.
Таисия-Оксана Щурук (Катя)
— Съемочный сезон должен был начаться как раз сейчас, но, к сожалению, все перенеслось из-за карантина. У меня были запланированы пробы, подготовка к летним съемкам… Пока после выхода «Первых ласточек» я не столько снимаюсь, сколько раздаю интервью (улыбается). Меня стали чаще узнавать на улице, коллеги, студенты и преподаватели из университета хорошо отзываются о моей игре в сериале. Вообще «Первые ласточки» – это первый шаг к тому, чтобы меня ассоциировали не только с сериалити Нового канала «Киев днем и ночью». Я хочу доказать, что имею потенциал. Хочу, чтобы меня воспринимали серьезнее.
Максим Девизоров (Денис)
Александр Бегма (Антон)
– Узнали пару раз на улице, подписчиков стало намного больше, появилась фан-страничка. Снимался вплоть до карантина в двух проектах – «Шуша», 16 серий, и «Воспитание чувств», 4 серии (последний не досняли). Думаю, «Ласточки» сыграли не последнюю роль в моем утверждении в эти сериалы. Одно из самых важных событий – Берлинале. Это было фантастически, ощущается сейчас, как очень красивый и быстрый сон. Нас катали на новых Ауди А8, любили, вкусно кормили (улыбается). Мы наконец-то увидели фильм «Номера», ждем теперь премьеру в Украине. Также понравился Берлин, он прекрасен.
Максим Самчик
Олег Гоцуляк (Макс)
– Параллельно с премьерой «Первых ласточек» у меня была премьера в театре спектакля Album di famiglia крутого итальянского режиссера Маттео Спьяцци! Репетиции до позднего вечера, иногда и до ночи. Я всю неделю буквально бежал домой из театра после репетиций, чтобы успеть посмотреть серию «Первых ласточек»! Самые теплые мои воспоминания теперь связаны с этим периодом. В марте начались репетиции нового спектакля, надеюсь, скоро сможем продолжить. Ну и, конечно, ждем второго сезона «Первых ласточек»!
А пока к съемкам второй сезон «Первых ласточек» только готовится, все серии первого смотрите на YouTube-канале Нового канала.
Напомним,