Michelle Andrade зізналася, за чим сумує з довоєнного життя

6 июля 2022 17:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Michelle Andrade зізналася, за чим сумує з довоєнного життя
Співачка Michelle Andrade
Пресслужба Нового каналу

Співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал) Michelle Andrade відчуває ностальгію.

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З 24 лютого життя співачки Michelle Andrade, як і всіх українців, докорінно змінилося. Знімання тревел-шоу «Орел і Решка» стали на паузу, а сама дівчина переїхала до Іспанії, де продовжує займатися творчістю та підтримувати українців.

Я планую випустити ЕР – 3–4 пісні українською мовою. Хочу присвятити їх українцям та Україні. Продовжую творити, хоча більше і не є продюсерським продуктом центру Mozgi, – зізналася Michelle в інтерв’ю Славі Дьоміну. – Ми продовжуємо допомогати одне одному, але на зовсім нових умовах. Я – самостійний артист, сама вирішую, що робити. Але Mozgi мене підтримують.

Співачка Michelle Andrade / Пресслужба Нового каналу

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Життя до повномасштабної війни тепер здається Andrade казковим, а всі негаразди, які траплялися, – дрібницями, не вартими уваги.

Я переосмислила все. Не розумію, як раніше можна було жалітися. Наприклад: «Ой, щось не виходить, щось не йде». Все виходило, все йшло так круто! Все було ідеально, – ностальгує ведуча тревел-шоу. – Сумую за нормальним життям, за тим, коли люди не переймалися, а займалися тим, що їм подобалося. Сумую за домом, за квартиркою та своїми людьми.

Нагадаємо, 

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