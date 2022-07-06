Michelle Andrade зізналася, за чим сумує з довоєнного життя
6 июля 2022 17:00
Співачка Michelle Andrade
Пресслужба Нового каналу
Співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал) Michelle Andrade відчуває ностальгію.
Michelle Andrade, як і всіх українців, докорінно змінилося. Знімання тревел-шоу «Орел і Решка» стали на паузу, а сама дівчина переїхала до Іспанії, де продовжує займатися творчістю та підтримувати українців.
Я планую випустити ЕР – 3–4 пісні українською мовою. Хочу присвятити їх українцям та Україні. Продовжую творити, хоча більше і не є продюсерським продуктом центру Mozgi, – зізналася Michelle в інтерв’ю Славі Дьоміну. – Ми продовжуємо допомогати одне одному, але на зовсім нових умовах. Я – самостійний артист, сама вирішую, що робити. Але Mozgi мене підтримують.
Співачка Michelle Andrade / Пресслужба Нового каналу
Я переосмислила все. Не розумію, як раніше можна було жалітися. Наприклад: «Ой, щось не виходить, щось не йде». Все виходило, все йшло так круто! Все було ідеально, – ностальгує ведуча тревел-шоу. – Сумую за нормальним життям, за тим, коли люди не переймалися, а займалися тим, що їм подобалося. Сумую за домом, за квартиркою та своїми людьми.
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