Екси: учасник другого сезону проєкту загинув на Донеччинні під час виконання бойового завдання

8 июля 2022 15:49 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Екси: учасник другого сезону проєкту загинув на Донеччинні під час виконання бойового завдання
Олександр Стрикаль з дружиною і донечкою
Пресслужба Нового каналу

Дружина Олександра Стрикаля Світлана повідомила у соцмережах трагічну звістку про смерть чоловіка.

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Молода пара Світлана та Олександр були яскравими та веселими учасниками другого сезону реаліті про стосунки «Екси», яке показував Новий канал. Після проєкту їхнє життя кардинально змінилось, адже пара ніби по-справжньому перезавантажилась. Вони виховували півторарічну донечку Єву, насолоджувалися життям і мріяли про майбутнє.

Дружина і донечка Олександра Стрикаля / фото: instagram.com/lanapogrebniakk

Та, на жаль, жорстока війна, яку на території України розв’язала росія, забрала життя 28-річного Олександра. Чоловік загинув на передовій, воюючи за свободу рідної землі.

Не знаю, що сказати. Я досі, як нежива. Саша загинув, захищаючи країну. Вічна пам’ять, – коротко написала Світлана на своїй сторінці у соцмережах.

Загинув Олександр Стрикаль - учасник 2 сезону проєкту Екси / Пресслужба Нового каналу

Відомо, що Олександр Стрикаль загинув 6 липня при виконання бойового завдання на Донеччині.

Команда Нового каналу та редакція сайту TV.UA висловлюють щирі співчуття родині Олександра.

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