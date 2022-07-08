Екси: учасник другого сезону проєкту загинув на Донеччинні під час виконання бойового завдання
Дружина Олександра Стрикаля Світлана повідомила у соцмережах трагічну звістку про смерть чоловіка.
Та, на жаль, жорстока війна, яку на території України розв’язала росія, забрала життя 28-річного Олександра. Чоловік загинув на передовій, воюючи за свободу рідної землі.
Не знаю, що сказати. Я досі, як нежива. Саша загинув, захищаючи країну. Вічна пам’ять, – коротко написала Світлана на своїй сторінці у соцмережах.
Відомо, що Олександр Стрикаль загинув 6 липня при виконання бойового завдання на Донеччині.
Команда Нового каналу та редакція сайту TV.UA висловлюють щирі співчуття родині Олександра.