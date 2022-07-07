Як мелітопольці відреагували на знищення ворожої техніки ЗСУ і як новину перекрутила російська пропаганда

7 июля 2022 10:17 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Як мелітопольці відреагували на знищення ворожої техніки ЗСУ і як новину перекрутила російська пропаганда
Знищення ворожої техніки ЗСУ у Мелітополі / фото: youtube.com/c/snidanok

3 липня українські військові вивели з ладу одну з чотирьох військових ворожих баз транспортної авіації, розташованих в тимчасово окупованому Мелітополі.

Читайте такжеВоєнний експерт пояснив, що має на меті росія, запускаючи ракети в одні й ті ж самі місця
Бази були захоплені 25 лютого, там розміщена величезна кількість військової техніки. З офіційної інформації відомо, що українськими силами було нанесено близько 30 ракетних ударів. До «Сніданку з 1+1» доєдналась жителька окупованого Мелітополя. Вона розповіла, як місцеві відреагували на ці дії та як їх перекрутила російська пропаганда.

Усе місто прокинулось від вибухів, це чули всі. Почалось о третій ночі, потім повторилось о четвертій ранку. І розуміючи, що це відбувається в районі аеродрому, більшість містян заснули з радісною посмішкою. Менше раділи ті, хто живуть поруч, авжеж це страшно. У деяких, на жаль, повибивало вікна. Проте я не чула про те, щоб хтось з цивільних постраждав, – зазначила місцева жителька.

Щодо того, як цю новину подали у російських новинах, вона прокоментувала, що пропагандисти все перекрутили, подаючи це так, що українська армія хотіла обстріляти мирне населення, але ті попередили це і зробили все, щоб снаряди влучили в аеродром.

Їхня версія звучала приблизно так: «Нацисти і наркомани шайки Зеленського вчергове обстріляли цивільне населення Мелітополя з метою поцілити у звичайних громадян, зруйнувати школи та інше. Але, «на радість», спрацювало ППО, яка віртуозно захистила місто, і усі снаряди потрапили в районі аеродрому», – розповіла жителька Мелітополя.

За її словами, на жаль, є пласт населення, яке живе в такій реальності, оскільки вони не мають смартфонів та доступу до Інтернету, щоб дізнатись українські новини. Проте більшість місцевих каже, що «таких прекрасних новин про Мелітополь вони не чули з 24 лютого».

Знищення ворожої техніки ЗСУ у Мелітополі / фото: youtube.com/c/snidanok

Читайте такжеНастя Каменських: «Я не можу дивитися на всі ці кадри, що творять з моєю країною, з людьми»
Щодо поведінки ворожої армії у місті, жінка говорить, що після обстрілів аеродрому у місті посилились блокпости, а більшість з них досі живуть у картинці, що вони «звільнили» місто. Говорить, що навіть дивуються, чому місцеве населення їм не дякує.

Вони поводяться як вдома. Проте вчорашні події дали їм зрозуміти, що вони не вдома, – додала мешканка Мелітополя.

Окупанти продовжують посилений контроль за населенням, яке намагається виїхати на територію України. Мешканка Мелітополя говорить, що повної заборони на виїзд немає, проте на блокпостах людей випускають вибірково та за бажанням російських військових.

Також у місті зафіксована продовольча криза. За словами місцевої жительки, Мелітополь зараз живе наче в дев’яностих роках минулого століття.

Черги за їжею, грошей немає, люди ходять з кнопковими телефонами. Чому з кнопковими – бо ніхто не хоче ставити білі російські сім-карти у смартфони. Зв’язку українського немає, Інтернет відновили частково. Він є, мабуть, приблизно у 30% містян. У сімках, що вони продають, майже немає можливості підключення до Інтернету. Це навіть не російський оператор зв’язку, а якийсь спеціальний для окупованих територій, – поділилась жінка.

На жаль, більшість містян наразі залишаються без роботи, оскільки основний заробіток мелітопольців у цей період – це продаж фруктів та овочів, а також робота у курортній Кирилівці, де наразі сезону немає.

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

1+1 новини Україна війна ЗСУ Мелітополь

Материалы по теме

Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона
Новости

Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона
Євген Галич розповів, про що мають пам’ятати люди у мирних містах
Новости

Євген Галич розповів, про що мають пам’ятати люди у мирних містах
Від сліз відчаю – до ейфорії: як взяти «емоційні гойдалки» під свій контроль?
Психология

Від сліз відчаю – до ейфорії: як взяти «емоційні гойдалки» під свій контроль?
Дмитро Карпачов розповів, що робити в разі емоційного виснаження
Психология

Дмитро Карпачов розповів, що робити в разі емоційного виснаження
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Почав діяти візовий режим з росією

Почав діяти візовий режим з росією
Юлія Зорій відреагувала на обстріл курорту на Одещині: «Помста буде жорстокою»

Юлія Зорій відреагувала на обстріл курорту на Одещині: «Помста буде жорстокою»
Як ти?: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.07.2022)

Як ти?: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.07.2022)
Як допомогти людині під час панічної атаки або істеричного нападу?

Як допомогти людині під час панічної атаки або істеричного нападу?

Популярное видео

Як ти?: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.07.2022)

Як ти?: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.07.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Наталія рятувала чужих дітей, а рідні мало не загинули (ефір від 27.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Наталія рятувала чужих дітей, а рідні мало не загинули (ефір від 27.06.2022)
SHADU заспівала про почуття, які переживатиме кожен, хто повертатиметься додому

SHADU заспівала про почуття, які переживатиме кожен, хто повертатиметься додому
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 10 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 10 серію онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK