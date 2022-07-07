Як мелітопольці відреагували на знищення ворожої техніки ЗСУ і як новину перекрутила російська пропаганда

3 липня українські військові вивели з ладу одну з чотирьох військових ворожих баз транспортної авіації, розташованих в тимчасово окупованому Мелітополі.

Бази були захоплені 25 лютого, там розміщена величезна кількість військової техніки. З офіційної інформації відомо, що українськими силами було нанесено близько 30 ракетних ударів. До «Сніданку з 1+1» доєдналась жителька окупованого Мелітополя. Вона розповіла, як місцеві відреагували на ці дії та як їх перекрутила російська пропаганда.

Усе місто прокинулось від вибухів, це чули всі. Почалось о третій ночі, потім повторилось о четвертій ранку. І розуміючи, що це відбувається в районі аеродрому, більшість містян заснули з радісною посмішкою. Менше раділи ті, хто живуть поруч, авжеж це страшно. У деяких, на жаль, повибивало вікна. Проте я не чула про те, щоб хтось з цивільних постраждав, – зазначила місцева жителька.

Щодо того, як цю новину подали у російських новинах, вона прокоментувала, що пропагандисти все перекрутили, подаючи це так, що українська армія хотіла обстріляти мирне населення, але ті попередили це і зробили все, щоб снаряди влучили в аеродром.

Їхня версія звучала приблизно так: «Нацисти і наркомани шайки Зеленського вчергове обстріляли цивільне населення Мелітополя з метою поцілити у звичайних громадян, зруйнувати школи та інше. Але, «на радість», спрацювало ППО, яка віртуозно захистила місто, і усі снаряди потрапили в районі аеродрому», – розповіла жителька Мелітополя.

За її словами, на жаль, є пласт населення, яке живе в такій реальності, оскільки вони не мають смартфонів та доступу до Інтернету, щоб дізнатись українські новини. Проте більшість місцевих каже, що «таких прекрасних новин про Мелітополь вони не чули з 24 лютого».

Знищення ворожої техніки ЗСУ у Мелітополі / фото: youtube.com/c/snidanok

Щодо поведінки ворожої армії у місті, жінка говорить, що після обстрілів аеродрому у місті посилились блокпости, а більшість з них досі живуть у картинці, що вони «звільнили» місто. Говорить, що навіть дивуються, чому місцеве населення їм не дякує.

Вони поводяться як вдома. Проте вчорашні події дали їм зрозуміти, що вони не вдома, – додала мешканка Мелітополя.

Окупанти продовжують посилений контроль за населенням, яке намагається виїхати на територію України. Мешканка Мелітополя говорить, що повної заборони на виїзд немає, проте на блокпостах людей випускають вибірково та за бажанням російських військових.

Також у місті зафіксована продовольча криза. За словами місцевої жительки, Мелітополь зараз живе наче в дев’яностих роках минулого століття.

Черги за їжею, грошей немає, люди ходять з кнопковими телефонами. Чому з кнопковими – бо ніхто не хоче ставити білі російські сім-карти у смартфони. Зв’язку українського немає, Інтернет відновили частково. Він є, мабуть, приблизно у 30% містян. У сімках, що вони продають, майже немає можливості підключення до Інтернету. Це навіть не російський оператор зв’язку, а якийсь спеціальний для окупованих територій, – поділилась жінка.

На жаль, більшість містян наразі залишаються без роботи, оскільки основний заробіток мелітопольців у цей період – це продаж фруктів та овочів, а також робота у курортній Кирилівці, де наразі сезону немає.

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