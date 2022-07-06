Воєнний експерт пояснив, що має на меті росія, запускаючи ракети в одні й ті ж самі місця

Воєнний експерт пояснив, що має на меті росія, запускаючи ракети в одні й ті ж місця

Воєнний експерт Олег Жданов розповів, чому у більшості регіонів України сигнали повітряної тривоги виникають з різною періодичністю та чи є логіка в ракетних обстрілах росією територій України.

В ефірі програми «Ранок з Україною» каналу «Україна» воєнний експерт Олег Жданов запевнив – не слід шукати логіку в діях російської армії. рашисти запускають ракети , виконуючи військове завдання, але зі своїми особливостями.

Насамперед у них не вистачає сил на те, щоб постійно тримати напругу. Особливо з того часу, коли вони стали застосовувати ракети Х-22. Ці ракети дуже проблематичні в застосуванні – у них є двигун, який працює на ракетному паливі, а його складові дуже токсичні, тому спеціальний підрозділ у захисних костюмах має заряджати його. Ось вони завезли партію ракет, підготували, заправили і відстріляли, адже довго тримати зарядженими їх не можна. Далі йде період спаду, під час якого вони або знову звозять ракети, або обирають нову ціль, – коментує воєнний експерт Олег Жданов.

Воєнний експерт Олег Жданов / Пресслужба каналу Україна

Експерт зазначає, що те ж саме відбувається з ракетами «Калібр». Коли ракетний обстріл не масований – наше ППО на 85–90% справляється зі знищенням випущених снарядів. Але часто ворог запускає ракети в одну точку, і це ускладнює завдання.

Обстріли з боку рф мають подвійну мету. Наприклад, коли летять 6 ракет – 2–3 направлені на військовий об’єкт, а інші – на об’єкти поруч із ним. Це зроблено для того, щоб навіяти паніку і в результаті сказати, що рух ракети відхилився, – розповів Олег Жданов.

Крім того, росіяни не перестають дивуватись тому, як добре в нас налаштоване сповіщення про загрозу повітряних ударів. І цьому теж є професійне пояснення.

Система автоматично запускає сигнал тривоги в тих напрямках, куди ймовірно летять випущені ракети. Якщо ми знаємо напрямок і місця запуску – орієнтовно можемо визначити місце падіння. В цьому напрямку і вмикається сигнал повітряної тривоги. Якщо ж запущені крилаті ракети – напрямок визначається приблизно, адже ці ракети можуть змінювати траєкторію руху, тому сигнал тривоги розповсюджується на більші території, щоб у людей був час відреагувати, – поділився Олег Жданов.

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