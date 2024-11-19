Злата Огнєвіч подарувала свій голос головній героїні "Wicked: Чародійка"

Цієї осені одна із найулюбленіших світових історій оживе у захопливій та величній кінопригоді!

Зустрічайте лауреатку премії «Еммі» Синтію Еріво у ролі Ельфаби – зеленошкірої чаклунки-вигнанниці, та володарку мультиплатинової премії «Ґреммі», суперзірку світового масштабу Аріану Ґранде у ролі молодої та амбітної Ґлінди. Неймовірна історія кохання, суперництва та магії, що розкриє неповторний світ Країни Оз!

Разом з улюбленими героями у неймовірну подорож Смарагдовим Містом відправляються українські зірки дубляжу, серед яких: співачка Злата Огнєвіч, яка подарувала свій голос чарівній Ґлінді, Валентина Лонська, чиїм голосом заспіває неймовірна Ельфаба, та Євген Анишко, який виконав співочі партії неповторного принца Фієро.

ЗЛАТА ОГНЄВІЧ – ҐЛІНДА

Я безмежно щаслива, що стала частиною цієї історії. Моя героїня Ґлінда – справжня знахідка. Вона весела, трохи самозакохана, але при цьому в ній стільки світла й щирості, які підкуповують. Її доброта й велике серце, здатне співчувати та допомагати, відкриваються поступово, і ця трансформація неймовірно зворушлива. Ґлінда – така різна, але її легкість і чарівна кумедність точно не залишають байдужими.

Дублювати пісні для «Wicked: Чародійка» – мабуть, найскладніше завдання в моєму творчому житті. Адже у мене не було часу на підготовку чи попереднє вивчення матеріалу – потрібно було занурюватися в процес тут і зараз. Найбільшим викликом було відчути персонажа, зловити його емоції та влитися в ритм, особливо коли музика швидко змінює темп.

Я неймовірно пишаюся нашою командою й особливо вдячна нашій музичній редакторці. Без її професіоналізму та підтримки цей процес був би неможливим. Тож щиро запрошую всіх на прем’єру – впевнена, ви будете вражені!

ВАЛЕНТИНА ЛОНСЬКА – ЕЛЬФАБА

Бути голосом Ельфаби – це надзвичайний досвід. Моя героїня добра, талановита, наділена справжніми магічними здібностями, але світ часто не готовий приймати її такою, якою вона є. Їй доводиться боротися за право бути собою, і ця боротьба додає образу глибини та емоційної сили.

Попри мій великий досвід дублювання пісень, кожен проєкт відчувається як новий виклик. Участь у «Wicked: Чародійка» була особливо хвилюючою, адже це не просто дубляж, а можливість передати душу та голос Ельфаби через її неймовірні музичні партії. Пісні – це серце цього мюзиклу, і працювати над ними було як шліфувати дорогоцінний камінь: складно, але безмежно захопливо.

Для мене це велика честь – бути частиною такого грандіозного проєкту. Я впевнена, що «Wicked: Чародійка» підкорить серця глядачів, надихне на сміливість, віру в себе і додасть трохи магії в їхнє життя.

ЄВГЕН АНИШКО – ФІЄРО

Я займаюся дубляжем уже понад 15 років, і навіть із таким досвідом перед кожною роллю хвилююся. Персонажі завжди дуже різні, і відповідальність за їхній образ накладає певну відповідальність. Але цього разу я по-справжньому насолодився роботою! Мій герой – трохи інфантильний, але надзвичайно веселий, він постійно танцює та посміхається. І ця легкість та безпосередність мені дуже імпонують.

Дубляж Фієро був непростим, адже оригінальна версія пісень має свої особливості, тож адаптувати їх під українську мову – це справжній виклик. Але мій герой вийшов дуже колоритним і додав мюзиклу особливого шарму.

Ця історія має свою магію. Мені здається, що «Wicked: Чародійка» не лише надихне людей, а й дозволить їм на якийсь час відволіктися від реальності і точно сподобається як дітям, так і дорослим.

Дивіться з 21 листопада у кінотеатрах!