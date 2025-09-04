ZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші

Українська артистка ZLATA OGNEVICH розповіла, що почала працювати в 10 років, аби купувати всі омріяні речі для школи.

До нового навчального року залишилось менше тижня! Тому діти активно готуються до школи, купуючи нові look’и та омріяне шкільне приладдя з фотографіями кумирів. За лаштунками зйомок ігрового проекту Нового каналу «Хто зверху?», новий сезон якого стартує вже 25 вересня о 20:00, українська співачка ZLATA OGNEVICH пригадала, як вона готувалася до школи.

Я виросла в Криму. Пам’ятаю, що перед шкільним сезоном, наприкінці серпня, у нас була традиція: поїхати у Сімферополь на ринок «Таврія» і купити зошити, які пахнуть ваніллю, ручки, написане якими зникає, та одяг, про який мріяла все літо. Форму я вдягала лише в початкових класах, потім уже всі носили, хто що хоче, – пригадує артистка. – Тоді для нас, дітей, це була справжня мрія – поїхати з Судака до Сімферополя на такий шопінг.

Співачка ZLATA OGNEVICH в дитинстві / Пресслужба Нового каналу

Щоб точно придбати все омріяне й потім протягом року мати змогу купувати собі «хотілки», Злата влітку працювала.

Я була працьовитою дитиною. Почала підзаробляти з 10 років, бо мені потрібна була фінансова незалежність. Дуже хотіла цього. Тому за туристичний сезон, за три місяці, мені потрібно було заробити кишенькові гроші на наступні дев’ять місяців. До приїзду туристів наступного літа, відповідно, – розповідає Огнєвіч. – Тому що я лише не робила! Наприклад, зважувала людей, працювала в ларьку, продавала пиво, цигарки, шоколадки. Потім працювала в шоу-програмі, в мене було своє ціле відділення. Ще була офіціанткою, касиром у піцерії.

Співачка ZLATA OGNEVICH в дитинстві / Пресслужба Нового каналу

