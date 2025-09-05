Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»
ZLATA OGNEVICH та CHEEV представили шанувальникам неочікуваний романтичний дует з піснею «Обійми-обійми».
Цей дует народився уві сні та став реальністю. Ми обидва вклали в нього багато особистого тепла та щирості, щоб кожен міг впізнати в пісні себе. Не будемо відкривати секрет, хто кому наснився, але знаємо, що сон був віщим, – діляться артисти.
Саме у співпраці з ZLATA OGNEVICH композиція набула цілісності, перетворившись на емоційну історію, де слова відходять на другий план, поступаючись місцем дотикам та почуттям.
Нагадаємо,