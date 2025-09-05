Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»

Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»
ZLATA OGNEVICH та CHEEV
ZLATA OGNEVICH та CHEEV представили шанувальникам неочікуваний романтичний дует з піснею «Обійми-обійми».

Ідея спільного фіту прийшла артистам уві сні, який став реальністю. Зустріч двох унікальних артистів ZLATA OGNEVICH та CHEEV поєднала їхні голоси в ніжній, але водночас потужній історії про кохання та силу обіймів.

Цей дует народився уві сні та став реальністю. Ми обидва вклали в нього багато особистого тепла та щирості, щоб кожен міг впізнати в пісні себе. Не будемо відкривати секрет, хто кому наснився, але знаємо, що сон був віщим, – діляться артисти.

Автором пісні виступив CHEEV – один із найпопулярніших сучасних хітмейкерів країни. Демоверсія «Обійми-обійми» кілька місяців чекала свого часу, і він відчував, що ця пісня не повинна звучати у сольному виконанні – вона вимагала другого голосу, щоб повністю розкритися. 

Саме у співпраці з ZLATA OGNEVICH композиція набула цілісності, перетворившись на емоційну історію, де слова відходять на другий план, поступаючись місцем дотикам та почуттям.

