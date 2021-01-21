На Интере – премьера детективной драмы "Визит инспектора"

21 января 2021 13:09 Юлия Крутиева
На Интере – премьера детективной драмы
На Интере – премьера детективной драмы "Визит инспектора"
пресс-служба

24 января в 20:30 на Интере – премьера британской детективной драмы «Визит инспектора» (An Inspector Calls). Это современная экранизация одноименной пьесы английского драматурга Джона Бойнтона Пристли.

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Семейство богатого фабриканта Артура Бирлинга собирается на ужин, чтобы отметить помолвку его дочери Шейлы с наследником другой влиятельной семьи – Джеральдом Крофтом. Тихий вечер нарушает появление инспектора полиции Гула, который сообщает о самоубийстве некоей Евы Смит – простой рабочей девушки. Бирлинги поначалу недоумевают, какое отношение они имеют к данному происшествию. Однако постепенно во время разговора с инспектором выясняется: каждый присутствующий так или иначе причастен к тому, что Ева погрузилась в нищету и отчаяние, которые и привели к столь трагическому финалу...

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Пьесу «Визит инспектора» Джон Бойнтон Пристли написал в 1946-м всего за одну неделю. Впервые она была поставлена в том же году в двух театрах Советского Союза и лишь спустя год – в Лондоне. «Визит инспектора» – одно из самых известных сценических произведений Пристли, которое считается классикой театральной драматургии середины ХХ века. По этой пьесе было поставлено множество спектаклей по всему миру, были сняты десятки художественных и телевизионных фильмов.

Несмотря на то, что описанные в «Визите инспектора» события развиваются в 1912 году, пьеса и сегодня не потеряла актуальности. Ведь в ней поднимается тема нравов богатых людей, которые под маской добропорядочности скрывают алчность и равнодушие к проблемам стоящих ниже по социальной лестнице.

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Фильм «Визит инспектора» режиссера Эйслинг Уолш, премьера которого состоится на телеканале «Интер», был удостоен премии Гильдии британских тележурналистов в номинации «Лучшая теледрама».

Инспектора Гула в картине сыграл Дэвид Тьюлис, известный по роли профессора Римуса Люпина в фильмах о Гарри Поттере, а также по работе в таких картинах, как «Фарго», «Мальчик в полосатой пижаме» и «Вселенная Стивена Хокинга». Оказывается, известный английский актер давно мечтал примерить на себя образ загадочного инспектора из произведения Пристли.

Много лет назад я был на постановке этой пьесы – она меня поразила, – признается Дэвид Тьюлис. – Это очень сильное произведение. И мне так захотелось сыграть инспектора Гула в кино или в театре! Но я был слишком молод для этой роли. Поэтому просто купил книгу и неоднократно перечитывал пьесу. Как же я был счастлив, когда спустя время меня пригласили в фильм «Визит инспектора» и предложили роль Гула! Работа над этим персонажем была непростой, но очень интересной. Дело в том, что вокруг образа инспектора полно интерпретаций: Пристли так и не раскрыл, кем является Гул на самом деле. Это реальный человек или некий фантом, посланный рассорить семейство Бирлингов? Это один из открытых вопросов, ответ на который каждый зритель и читатель находит сам.

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Съемки фильма проходили на родине драматурга Пристли – в графстве Йоркшир. Основное место действия в «Визите инспектора» – гостиная в доме Бирлингов, поэтому и главной съемочной локацией стала одна большая комната. Для актеров было утомительно работать продолжительное время в одном закрытом помещении. Поэтому в перерыве между съемками они старались быть максимально активными вне дома.

Я брал велосипед и путешествовал, – вспоминает Дэвид Тьюлис. – В Йоркшире оказалось так много интересных мест, которых я раньше не видел! Мои родители родом из этого графства, так что в некотором смысле мое пребывание здесь было похоже на возвращение домой.

Какие тайны скрывают члены уважаемого семейства Бирлинг? Каким образом они причастны к смерти молодой девушки? И как поведут себя, когда будут обличены их плохие поступки? Смотрите фильм «Визит инспектора» в воскресенье, 24 января, в 20:30 на «Интере».

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