На Интере – премьера детективной драмы "Визит инспектора"
24 января в 20:30 на Интере – премьера британской детективной драмы «Визит инспектора» (An Inspector Calls). Это современная экранизация одноименной пьесы английского драматурга Джона Бойнтона Пристли.
Несмотря на то, что описанные в «Визите инспектора» события развиваются в 1912 году, пьеса и сегодня не потеряла актуальности. Ведь в ней поднимается тема нравов богатых людей, которые под маской добропорядочности скрывают алчность и равнодушие к проблемам стоящих ниже по социальной лестнице.
Инспектора Гула в картине сыграл Дэвид Тьюлис, известный по роли профессора Римуса Люпина в фильмах о Гарри Поттере, а также по работе в таких картинах, как «Фарго», «Мальчик в полосатой пижаме» и «Вселенная Стивена Хокинга». Оказывается, известный английский актер давно мечтал примерить на себя образ загадочного инспектора из произведения Пристли.
Много лет назад я был на постановке этой пьесы – она меня поразила, – признается Дэвид Тьюлис. – Это очень сильное произведение. И мне так захотелось сыграть инспектора Гула в кино или в театре! Но я был слишком молод для этой роли. Поэтому просто купил книгу и неоднократно перечитывал пьесу. Как же я был счастлив, когда спустя время меня пригласили в фильм «Визит инспектора» и предложили роль Гула! Работа над этим персонажем была непростой, но очень интересной. Дело в том, что вокруг образа инспектора полно интерпретаций: Пристли так и не раскрыл, кем является Гул на самом деле. Это реальный человек или некий фантом, посланный рассорить семейство Бирлингов? Это один из открытых вопросов, ответ на который каждый зритель и читатель находит сам.
Я брал велосипед и путешествовал, – вспоминает Дэвид Тьюлис. – В Йоркшире оказалось так много интересных мест, которых я раньше не видел! Мои родители родом из этого графства, так что в некотором смысле мое пребывание здесь было похоже на возвращение домой.
Какие тайны скрывают члены уважаемого семейства Бирлинг? Каким образом они причастны к смерти молодой девушки? И как поведут себя, когда будут обличены их плохие поступки? Смотрите фильм «Визит инспектора» в воскресенье, 24 января, в 20:30 на «Интере».