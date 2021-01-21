На Интере – премьера детективной драмы "Визит инспектора"

24 января в 20:30 на Интере – премьера британской детективной драмы «Визит инспектора» (An Inspector Calls). Это современная экранизация одноименной пьесы английского драматурга Джона Бойнтона Пристли.

Семейство богатого фабриканта Артура Бирлинга собирается на ужин, чтобы отметить помолвку его дочери Шейлы с наследником другой влиятельной семьи – Джеральдом Крофтом. Тихий вечер нарушает появление инспектора полиции Гула, который сообщает о самоубийстве некоей Евы Смит – простой рабочей девушки. Бирлинги поначалу недоумевают, какое отношение они имеют к данному происшествию. Однако постепенно во время разговора с инспектором выясняется: каждый присутствующий так или иначе причастен к тому, что Ева погрузилась в нищету и отчаяние, которые и привели к столь трагическому финалу...

Пьесу «Визит инспектора» Джон Бойнтон Пристли написал в 1946-м всего за одну неделю. Впервые она была поставлена в том же году в двух театрах Советского Союза и лишь спустя год – в Лондоне. «Визит инспектора» – одно из самых известных сценических произведений Пристли, которое считается классикой театральной драматургии середины ХХ века. По этой пьесе было поставлено множество спектаклей по всему миру, были сняты десятки художественных и телевизионных фильмов.

Несмотря на то, что описанные в «Визите инспектора» события развиваются в 1912 году, пьеса и сегодня не потеряла актуальности. Ведь в ней поднимается тема нравов богатых людей, которые под маской добропорядочности скрывают алчность и равнодушие к проблемам стоящих ниже по социальной лестнице.

Фильм «Визит инспектора» режиссера Эйслинг Уолш, премьера которого состоится на телеканале «Интер», был удостоен премии Гильдии британских тележурналистов в номинации «Лучшая теледрама».

Инспектора Гула в картине сыграл Дэвид Тьюлис, известный по роли профессора Римуса Люпина в фильмах о Гарри Поттере, а также по работе в таких картинах, как «Фарго», «Мальчик в полосатой пижаме» и «Вселенная Стивена Хокинга». Оказывается, известный английский актер давно мечтал примерить на себя образ загадочного инспектора из произведения Пристли.

Много лет назад я был на постановке этой пьесы – она меня поразила, – признается Дэвид Тьюлис. – Это очень сильное произведение. И мне так захотелось сыграть инспектора Гула в кино или в театре! Но я был слишком молод для этой роли. Поэтому просто купил книгу и неоднократно перечитывал пьесу. Как же я был счастлив, когда спустя время меня пригласили в фильм «Визит инспектора» и предложили роль Гула! Работа над этим персонажем была непростой, но очень интересной. Дело в том, что вокруг образа инспектора полно интерпретаций: Пристли так и не раскрыл, кем является Гул на самом деле. Это реальный человек или некий фантом, посланный рассорить семейство Бирлингов? Это один из открытых вопросов, ответ на который каждый зритель и читатель находит сам.

Съемки фильма проходили на родине драматурга Пристли – в графстве Йоркшир. Основное место действия в «Визите инспектора» – гостиная в доме Бирлингов, поэтому и главной съемочной локацией стала одна большая комната. Для актеров было утомительно работать продолжительное время в одном закрытом помещении. Поэтому в перерыве между съемками они старались быть максимально активными вне дома.

Я брал велосипед и путешествовал, – вспоминает Дэвид Тьюлис. – В Йоркшире оказалось так много интересных мест, которых я раньше не видел! Мои родители родом из этого графства, так что в некотором смысле мое пребывание здесь было похоже на возвращение домой.

Какие тайны скрывают члены уважаемого семейства Бирлинг? Каким образом они причастны к смерти молодой девушки? И как поведут себя, когда будут обличены их плохие поступки? Смотрите фильм «Визит инспектора» в воскресенье, 24 января, в 20:30 на «Интере».