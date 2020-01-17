«Леон»: это вам не «Лолита»

Фильм Люка Бессона «Леон» вышел на экраны 25 лет назад.

Киллер, девочка и продажный коп заходят в бар…

Триллер о девочке-подростке, потерявшей свою семью и решившей отомстить убийце своих родных, получил признание зрителей и критиков. Еще бы, ведь получилось бодро, кроваво и трогательно. Картина признана классической и стабильно входит в список «250 лучших фильмов по версии IMDb».

Леон — профессиональный киллер, живущий в Нью-Йорке и работающий на итальянского мафиози. Этот замкнутый, нелюдимый мужчина однажды спасает свою соседку Матильду, семью которой убивают продажные полицейские. Девочка хочет отмстить одному из убийц, Стэнсфилду, и просит Леона обучить ее ремеслу киллера.

У фильма было немало причин для успеха. Например, между персонажами Жана Рено и Натали Портман хорошая «химия». Но «Леон» не «Лолита» — с табуированных тем разве что пыль сдули, не больше.

В фильме есть роскошный антагонист. Не плоский и скучный до вывиха челюсти злодей, а настоящий жуткий негодяй. Он легко совмещает в себе любовь к классической музыке и к убийствам. А звучащая на финальных титрах песня Стинга Shape of My Heart буквально выжимает слезы даже из самого сдержанного зрителя. Да, это были суровые 1990-е, мы плакали как могли — кто под Стинга, кто под Селин Дион.

И, конечно же, образ Портман: девочку со стрижкой каре, в шортах, куртке и с цветком аглаонема знают даже те, кто фильм не смотрел. Ее персонаж давно стал популярным объектом косплея (увлечение, суть которого — перевоплощение в героев комиксов, фильмов, компьютерных игр) — и до сих пор соперничает даже с Чудо-женщиной и Мстителями.

Пока убивали Леона, она пила кофе

Натали Портман не прошла кастинг на роль Матильды — ее посчитали слишком юной. Впоследствии Люк Бессон вспоминал, что никак не мог выбрать подходящую для роли актрису и попросил у директора по кастингу ключ от офиса, «чтобы последний раз взглянуть на 6 тысяч фотографий». Той бессонной ночью режиссер отобрал фотографии двух девушек — Лив Тайлер и Натали Портман.

По его словам, Тайлер в свои 13 уже выглядела как женщина, а Портман была ребенком. Что и сыграло свою роль при выборе.

После проб, во время которых актрисе нужно было показывать различные эмоции — смеяться и плакать, она поделилась с мамой впечатлениями о Бессоне: «Он хорош». Знала бы она, что Люк станет снимать сейчас…

Несмотря на юный возраст, Портман присутствовала на площадке во время съемок сцен насилия. В 2011 году она вспоминала, что спокойно смотрела на то, как герой Жана Рено убивает спецназовцев. А во время сцены, в которой погибает Леон, она стояла в нескольких метрах от него и пила кофе.

— «Леон» не принес мне особой радости. Я горжусь тем, что снялась в нем, но это было так странно — в 12 лет вдруг ощутить себя объектом сексуального вожделения, — признавалась Портман.

Гэри перешутит вас всех

Сцена, где герой Гэри Олдмана, тот самый коп Стэнсфилд, неистово кричит своему подручному: «Приведи мне всех!», способна напугать. То, что зритель увидел в итоге, — импровизация Олдмана, который захотел рассмешить режиссера. До этого актер несколько раз проговаривал фразу абсолютно спокойным голосом. Бессон шутку оценил — и зрители тоже.

Олдману удался поразительно харизматичный антагонист. Норман Стэнсфилд — психопат и садист, но сыгранный с такой самоотдачей, что трудно относится к нему лишь как к просто плохому парню. Откровенно говоря, самая сильная актерская роль в фильме — именно у Олдмана.

Его персонаж постоянно фигурирует во всевозможных топ-10, топ-50 и топ-100 кинозлодеев. И не зря: например, фанаты Тома Харди («Безумный Макс. Дорога Ярости», «Дюнкерк») могут поблагодарить легенду за своего любимчика — во времена учебы в театральной студии Харди нередко ориентировался на игру Олдмана в «Леоне».

— Я все время читаю об «умалишенном» или о «гении», о «переменчивом», «злобном», «сумасшедшем», «безумном» Олдмане. Наверное, дело в том, что люди напрямую ассоциируют меня с персонажами, которых я играю, — напоминает сам Гэри.

Киллер с харизмой плюшевого мишки

Во время прошлогоднего визита в Украину Жан Рено признался, что Леон — самый одинокий из всех его персонажей. А между тем, у Леона даже есть родственник. В 1990 году Люк Бессон снимал фильм «Никита», в котором появлялся персонаж Рено — Виктор-уборщик. Из него и «вырос» Леон. Оба одеваются в длинные шерстяные пальто, носят черные очки и вязаные шапки. Режиссер как-то признался, что Леон для него — кузен Виктора.

Жан Рено не устает подчеркивать свое отношение к персонажу.

— Он не убивал маленькую девочку, но он убивал людей за деньги. Фильм был хорошо сделан и многим он по душе. Мне понравился Леон, но я не люблю убийц! — искренне делился актер в одном из интервью.

В комментарии к изданию фильма на DVD он отмечал, что специально сыграл Леона медлительным, чтобы его персонаж не выглядел угрожающим для Матильды. Что ж, у него вышло — за редким исключением Леона хочется обнять и пожалеть.

Сейчас Рено вспоминает, что во время съемок он проторчал семь месяцев в Нью-Йорке. У него и Гэри Олдмена не было даже времени сходить поужинать и повеселиться. В отличие от фильма, эта история имела счастливый конец — Жан и Гэри нашли время для совместного времяпровождения. И оба остались живы.

Данил Кравченко