Вечера французского кино: 15-й фестиваль объявил программу

Фестиваль «Вечера французского кино» пройдет в Киеве с 22 по 29 января.

Особенные

Традиционная подборка лучших лент года из Франции представляет пять картин с участием таких звезд, как Венсан Кассель , Кьяра Мастроянни, Адель Энель и Венсан Лакост. В течение февраля показы фестиваля также пройдут в крупнейших городах Украины.

Откроет фестиваль фильм «Особенные» – трогательная драма от авторов хитовой комедии «1 + 1» Оливье Накаша и Эрика Толедано. Сюжет основан на реальной истории двух друзей, которые на протяжении 20 лет создают чудо для особенных людей, от которых отказались все остальные. В главных ролях – Венсан Кассель и Реда Катеб. Лента была отмечена призом зрительских симпатий на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Портрет девушки в огне

В программу «Вечеров французского кино» вошел также хит Каннского кинофестиваля – «Портрет девушки в огне» с Адель Энель («Хэппи-энд») и Ноэми Мерлан («Клубничка»). Историческая мелодрама Селин Сьямма рассказывает о любви двух женщин в Бретани конца XVIII века. Лента была отмечена премиями Каннского кинофестиваля и Европейской киноакадемии за лучший сценарий, и претендовала на соискание премии «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке. По итогам года «Портрет девушки в огне» упоминался в большинстве подборок лучших фильмов 2019 от международной прессы.

Все песни только о любви

Романтическая комедия «Одной волшебной ночью» с Кьярой Мастроянни и Венсаном Лакостом – лента от автора мелодрамы «Все песни только о любви» Кристофа Оноре. Она рассказывает о парижанке, которая после ссоры с мужем вынуждена ночевать в гостинице напротив своей квартиры, в окно наблюдать за мужем и вспоминать их историю любви. Мировая премьера фильма состоялась в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где Мастроянни была отмечена как лучшая актриса.

Малышка зомби

Новая работа французского режиссера Бертрана Бонелло («Сен-Лоран»), фэнтези-фильм «Малышка зомби» переносит мистические события Гаити 60-х в современную Франции и отсылает к разнообразную классику жанра «хоррор». Впервые лента была показана в рамках Каннского кинофестиваля; в Украине «Крошка зомби» стала фильмом открытия 3-й Киевской недели критики.

Нотр-Дам

Комедия «Нотр-Дам» рассказывает историю архитекторки Мод, которая случайно выигрывает конкурс на реставрацию площади большого собора Нотр-Дам. Эта забавная ошибка позволяет ей не только заново построить свою карьеру, но и начать романтическое приключение в самом лучшем месте для любви – Париже. Режиссерка и сценаристка Валери Донзелли также исполнила в фильме главную роль.

«Вечера французского кино» пройдут в Киеве с 22 по 29 января – местом проведения фестиваля впервые станет кинотеатр «Оскар» в ТРЦ Gulliver. В течение февраля фестиваль также состоится в крупнейших городах Украины. По традиции, коллекцию новых и лучших французских фильмов представляют Посольство Франции в Украине, Французский институт в Украине, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, France 24 и компания «Артхаус Трафик». Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.