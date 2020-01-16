Мои мысли тихие: комедия Антонио Лукича вышла в прокат

16 января 2020 20:36 Александр Кива
Мои мысли тихие: комедия Антонио Лукича вышла в прокат
Фильм Мои мысли тихие — уже в прокате
Arthouse Traffic

16 января в украинский прокат вышла комедия «Мои мысли тихие» Антонио Лукича с Ирмой Витовской и Андреем Лидаговским.

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По сюжету, потерпев множество неудач в работе и личной жизни, молодой звукорежиссер из Киева Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда покинуть «неудобную Украину» и отправиться в «привлекательную Канаду». Подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек – мама Вадима.

Отношения, эротика и неприятности

«Отвечая на вопрос –  волнуюсь ли я за судьбу нашего проката –  я говорю нет, нисколько. В нашей ленте есть все для успешного релиза: эротическая сцена, двухметровый главный герой, который попадает в серьезные неприятности, трогательные моменты с животными и спекуляции на тему любви матери к сыну. Эти 4 компонента просто не дадут зрителям остаться равнодушными», – комментирует режиссер Антонио Лукич.

Фильм рассказывает об отношениях разных поколений и посвящен мамам, поэтому зрителей приглашают поддержать флешмоб #зводимамувкіно. А с 9 января по 5 февраля в киевском метрополитене будет курсировать специальный поезд, брендированный постерами с цитатами героев фильма.

Награды фильма «Мои мысли тихие» 

«Мои мысли тихие» – полнометражный дебют Антонио Лукича. Впервые фильм был показан в секции East of West Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где «Мои мысли тихие» удостоились Специальной премии жюри. Украинская премьера состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля, где работа Лукича получила приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская) и специальное упоминание жюри (Андрей Лидаговский). Также режиссер получил награду Национальной премии кинокритиков КИНОКОЛО в категории «Открытие года», которая отмечает автора лучшего полнометражного дебюта, а Ирма Витовская была награждена за лучшую женскую роль.

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Еще на стадии производства проект фильма был представлен и выигрывал награды во многих индустриальных секциях Украины и Европы: Industry Office ОМКФ, Connecting Cottbus, Boat meeting КМКФ «Молодость», лаборатории First Cut Lab и Meeting Point Vilnius. Также проект «Мои мысли тихие» стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. Съемки проходили в Киеве, в Карпатах и ​​на Закарпатье.

График премьерных показов и мероприятий фильма:

  • 14.01, вт – Синема Сити  в ТРЦ Океан Плаза – главная  премьера 
  • 17.01, пт – Линия кино  в ТРЦ Аладдин – творческая  встреча 
  • 18.01, сб – Лира – Q & A после показа
  • 19.01, вс – Жовтень  – творческая встреча
  • 20.01, пн – Планета кино в ТРЦ Ривер Молл – творческая встреча
  • 21.01, вт – КИНО42 – Late Night Q&A з Антонио Лукичем

Фильм «Мои мысли тихие» в прокате с 16 января. «Теленеделя» рекомендует!

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