На телеканалі "Київ" новий ведучий – Тарас Кобзар
Телеканал «Київ» знайомить з новим ведучим.
Мені сподобалися зміни формату програми. Адже це не просто випуск новин, а кілька годин в прямому ефірі. Вважаю для себе це певним кроком в професійному зростанні, - розказав Тарас.
До речі, на «Києві» з весни минулого року працює ведучою дружина Тараса Олеся Кобзар, яка веде ефіри «Київ. Newsroom» разом з Лілею Гулей.
Нагадаємо, що з 18 січня «Київ. Newsroom» збільшила час мовлення і тепер виходить по буднях великими блоками - 12:00 -16:00, 17:00 – 18:00, 20:00 – 22:00, а також короткі випуски о 19:00 і 23:00. На вихідних програма виходить короткими 15-хвилинними випусками новин о 13:00, 15:00, 17:00 та 19:00 у суботу та о 13:00, 15:00, 17:00 у неділю, які веде Олекса Кібкало.
Василь Климчук продовжує вести «Київ.Тижневик» о 19:00.