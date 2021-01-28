На телеканалі "Київ" новий ведучий – Тарас Кобзар

28 января 2021 17:40 Юлия Крутиева
На телеканалі
На телеканалі "Київ" новий ведучий – Тарас Кобзар
пресс-служба

Телеканал «Київ» знайомить з новим ведучим.

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До команди програми «Київ. Newsroom» на телеканалі «Київ» приєднався новий ведучий – Тарас Кобзар, який тепер вестиме ефіри з 17:00 до 22:00 разом з Оленою Вознесенською.

Мені сподобалися зміни формату програми. Адже це не просто випуск новин, а кілька годин в прямому ефірі. Вважаю для себе це певним кроком в професійному зростанні, - розказав Тарас.

Тарас Кобзар / пресс-служба

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Кобзар має багатий досвід роботи на телебаченні, і в якості телеведучого зокрема. Цікаво, що разом зі своєю новою колегою Оленою Вознесенською він вже колись працював в одному проєкті -  у 2012-2014 рр. в «Ранковому Espresso» на каналі «Тоніс». Також він був ведучим на «4 каналі», на «2+2» в програмі «ДжеДАІ» (редактор, журналіст), АТR, UA.TV (випусковий редактор).

До речі, на «Києві» з весни минулого року працює ведучою дружина Тараса Олеся Кобзар, яка веде ефіри «Київ. Newsroom» разом з Лілею Гулей.

Тарас з дружиною Олесею / пресс-служба

Нагадаємо, що з 18 січня «Київ. Newsroom» збільшила час мовлення і тепер виходить по буднях великими блоками - 12:00 -16:00, 17:00 – 18:00, 20:00 – 22:00, а також короткі випуски о 19:00 і 23:00. На вихідних програма виходить короткими 15-хвилинними випусками новин о 13:00, 15:00, 17:00 та 19:00 у суботу та о 13:00, 15:00, 17:00 у неділю, які веде Олекса Кібкало.

Василь Климчук продовжує вести «Київ.Тижневик» о 19:00.
 

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