Медики научились определять склонность к диабету по рукопожатию
Склонность к диабету второго типа определяется по силе рукопожатия человека.
На протяжении двадцати лет ученые из международной группы изучали возможности определения склонности к диабету у людей из группы риска. Как сообщает Annals of Medicine, исследования проводились с людьми с ожирением, а состояние организма высчитывалось по тому, чье рукопожатие слабее.
Ученые отслеживали состояние здоровья 800 мужчин и женщин в возрасте от 60 до 72 лет.
Нормальными считается показатель 0,49 у женщин и 0,68 у мужчин.
Удалось выяснить, что риск развития диабета снижается на 50%, если сила захвата увеличивается на одну единицу.
Напомним,