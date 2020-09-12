Медики научились определять склонность к диабету по рукопожатию

Медики научились определять склонность к диабету по рукопожатию

Склонность к диабету второго типа определяется по силе рукопожатия человека.

Склонность к диабету второго типа определяется по силе рукопожатия человека.

На протяжении двадцати лет ученые из международной группы изучали возможности определения склонности к диабету у людей из группы риска. Как сообщает Annals of Medicine, исследования проводились с людьми с ожирением, а состояние организма высчитывалось по тому, чье рукопожатие слабее.

Ученые отслеживали состояние здоровья 800 мужчин и женщин в возрасте от 60 до 72 лет.

С помощью кистевого динамометра они измеряли величину относительной силы кисти (показания динамометра разделить на вес человека). Например, у женщины с весом 90 килограммов прибор фиксировал силу кисти 43 кг. Если разделить показатель на вес, получится 0,47 (повышенный риск).

Нормальными считается показатель 0,49 у женщин и 0,68 у мужчин.

Удалось выяснить, что риск развития диабета снижается на 50%, если сила захвата увеличивается на одну единицу.

Напомним,