Медики научились определять склонность к диабету по рукопожатию

12 сентября 2020 14:00 Алла Лысак
Медики научились определять склонность к диабету по рукопожатию
Медики научились определять склонность к диабету по рукопожатию

Склонность к диабету второго типа определяется по силе рукопожатия человека.

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Склонность к диабету второго типа определяется по силе рукопожатия человека.

На протяжении двадцати лет ученые из международной группы изучали возможности определения склонности к диабету у людей из группы риска. Как сообщает Annals of Medicine, исследования проводились с людьми с ожирением, а состояние организма высчитывалось по тому, чье рукопожатие слабее.

Ученые отслеживали состояние здоровья 800 мужчин и женщин в возрасте от 60 до 72 лет. 

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С помощью кистевого динамометра они измеряли величину относительной силы кисти (показания динамометра разделить на вес человека). Например, у женщины с весом 90 килограммов прибор фиксировал силу кисти 43 кг. Если разделить показатель на вес, получится 0,47 (повышенный риск).

Нормальными считается показатель 0,49 у женщин и 0,68 у мужчин.

Удалось выяснить, что риск развития диабета снижается на 50%, если сила захвата увеличивается на одну единицу.

Напомним,

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