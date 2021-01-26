ТОП-5 признаков сахарного диабета, которые вы могли у себя не заметить сразу же
26 января 2021 10:50
Алла Лысак
ТОП-5 признаков сахарного диабета, которые вы могли у себя не заметить
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Сахарный диабет развивается скрыто, а первые признаки заболевания часто остаются незаметными.
При сахарном диабете
организм человека работает ненормально, глюкоза не усваивается и накапливается в крови. Из-за скрытого течения сахарного диабета важно обращать внимание на самые минимальные отклонения в функционировании органов.
1. Частое мочеиспускание
Избыток глюкозы в крови организм пытается вывести с мочой.
2. Жажда
Вы пьете больше, чем обычно, и не замечаете зависимости от приема пищи или температуры окружающей среды.
3. Усталость
Высокий сахар в крови истощает организм, поэтому человек может начать ощущать усталость уже утром, после пробуждения.
4. Покалывание в руках и ногах
Характерный симптом, который при сочетании с другими проявлениями, указанными выше, должен стать поводом обратиться к врачу.
5. Проблемы со зрением
На фоне развивающегося диабета у некоторых ухудшает зрение, например, человек может начать хуже видеть в темноте.
Диагностировать диабет без лабораторного исследования однозначно нельзя, поэтому не медлите, если чувствуете, что состояние здоровья ухудшается. Дело в том, что на ранних стадиях диабет поддается лечению путем коррекции питания и веса пациента.
Напомним,