ТОП-5 признаков сахарного диабета, которые вы могли у себя не заметить сразу же

26 января 2021 10:50 Алла Лысак
ТОП-5 признаков сахарного диабета, которые вы могли у себя не заметить сразу же
ТОП-5 признаков сахарного диабета, которые вы могли у себя не заметить
pixabay.com

Сахарный диабет развивается скрыто, а первые признаки заболевания часто остаются незаметными.

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При сахарном диабете организм человека работает ненормально, глюкоза не усваивается и накапливается в крови. Из-за скрытого течения сахарного диабета важно обращать внимание на самые минимальные отклонения в функционировании органов.

1. Частое мочеиспускание

Избыток глюкозы в крови организм пытается вывести с мочой. 

2. Жажда

Вы пьете больше, чем обычно, и не замечаете зависимости от приема пищи или температуры окружающей среды.

3. Усталость

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Высокий сахар в крови истощает организм, поэтому человек может начать ощущать усталость уже утром, после пробуждения.

4. Покалывание в руках и ногах

Характерный симптом, который при сочетании с другими проявлениями, указанными выше, должен стать поводом обратиться к врачу.

5. Проблемы со зрением

На фоне развивающегося диабета у некоторых ухудшает зрение, например, человек может начать хуже видеть в темноте.

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Диагностировать диабет без лабораторного исследования однозначно нельзя, поэтому не медлите, если чувствуете, что состояние здоровья ухудшается. Дело в том, что на ранних стадиях диабет поддается лечению путем коррекции питания и веса пациента.

Напомним,

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