ТОП-5 признаков сахарного диабета, которые вы могли у себя не заметить сразу же

ТОП-5 признаков сахарного диабета, которые вы могли у себя не заметить

Сахарный диабет развивается скрыто, а первые признаки заболевания часто остаются незаметными.

1. Частое мочеиспускание

При сахарном диабете организм человека работает ненормально, глюкоза не усваивается и накапливается в крови. Из-за скрытого течения сахарного диабета важно обращать внимание на самые минимальные отклонения в функционировании органов.

Избыток глюкозы в крови организм пытается вывести с мочой.

2. Жажда

Вы пьете больше, чем обычно, и не замечаете зависимости от приема пищи или температуры окружающей среды.

3. Усталость

4. Покалывание в руках и ногах

Высокий сахар в крови истощает организм, поэтому человек может начать ощущать усталость уже утром, после пробуждения.

Характерный симптом, который при сочетании с другими проявлениями, указанными выше, должен стать поводом обратиться к врачу.

5. Проблемы со зрением

На фоне развивающегося диабета у некоторых ухудшает зрение, например, человек может начать хуже видеть в темноте.

Диагностировать диабет без лабораторного исследования однозначно нельзя, поэтому не медлите, если чувствуете, что состояние здоровья ухудшается. Дело в том, что на ранних стадиях диабет поддается лечению путем коррекции питания и веса пациента.

Напомним,