Медики назвали утренний напиток, снижающий сахар в крови

Употребление молока за завтраком помогает улучшить показатели сахара в крови при диабете 2 типа.

Исследование, опубликованное в Science Direct, подтверждает позитивное влияние молока при употреблении в первой половине дня на уровень глюкозы в крови человека, что особенно важно для людей, имеющих диабет второго типа.

Исследователи обнаружили, что молоко снижает концентрацию глюкозы в крови после еды эффективнее по сравнению с водой.

Также было установлено, что высокая концентрация молочного белка эффективно снижает концентрацию глюкозы в крови после еды.

Говоря о том, что молоко на завтрак помогает нормализовать уровень сахара в крови, ведущий автор исследования, доктор Дуглас Гофф, пояснил, что это происходит из-за способности молока замедлять переваривание углеводов.

Людям с диабетом 2 типа, считает специалист, следует выбирать его нежирные варианты.

Напомним,