Как снизить давление без лекарств?

4 мая 2020 22:00 Алла Лысак
Как снизить давление без лекарств?
5 способов снизить давление без лекарств
pixabay.com

Медики все еще не могут установить причины возникновения гипертонии, но знают, что некоторые продукты способны влиять на показатели давления.

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Высокое давление вредит организму и вынуждает сердце работать на пределе, если показатели АД регулярно поднимаются выше нормы, следует не только принимать медикаменты, но и пользоваться природными способами помочь сердцу.

Лук репчатый 

Отличным способом держать АД под контролем может стать лук, если принимать его в форме вытяжки на основе спирта, достаточно 20-30 капель 3 раза в сутки. Курс лечения устанавливается индивидуально, приблизительно 3-4 недели.

Магнолия крупноцветная

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Экстракт листьев, приготовленный на спирту в пропорциях 1 к 1, поможет забыть о скачках давления уже через несколько недель использования. 

Принимайте настойку 3 раза в день по 20-30 капель и только после консультации с семейным врачом. 

Маслина европейская

При гипертонии вы можете употреблять настой из измельченных листьев маслины (залейте его кипятком, дайте остыть и процедите) 3 раза в день пере едой.

Морковь посевная

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В случае с морковью, вам даже не придется готовить настойку, употребляйте ее в пищу регулярно, чтобы в организм поступали вещества, необходимые для стойкого снижения давления без применения медикаментов. 

Напомним,

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