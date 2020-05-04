Как снизить давление без лекарств?
Медики все еще не могут установить причины возникновения гипертонии, но знают, что некоторые продукты способны влиять на показатели давления.
Лук репчатый
Отличным способом держать АД под контролем может стать лук, если принимать его в форме вытяжки на основе спирта, достаточно 20-30 капель 3 раза в сутки. Курс лечения устанавливается индивидуально, приблизительно 3-4 недели.
Магнолия крупноцветнаядавления уже через несколько недель использования.
Принимайте настойку 3 раза в день по 20-30 капель и только после консультации с семейным врачом.
Маслина европейская
При гипертонии вы можете употреблять настой из измельченных листьев маслины (залейте его кипятком, дайте остыть и процедите) 3 раза в день пере едой.
Морковь посевная
Напомним,