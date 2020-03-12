Разное давление на правой и левой руке: в каких случаях это опасно?
Врачи советуют измерять артериальное давление на обеих руках, чтобы вычислить среднее значение.
Еще больше дискуссий вызывает разница в показателях давления, в каких случаях речь идет о физиологической норме, а когда стоит обратиться к врачу?
Нормальными считаются показатели давления, которые отличаются на правой и левой руке на 1-14 единиц. Если разница в давлении составляет 15-20 единиц, желательно обратиться за консультацией к своему семейному врачу.
Давление на одной руке высокое, а на другой выше
На одной руке давление нормальное, на другой ниже нормы
В таком случае врачи не исключают наличия сужения просвета подключичной или плечевой артерии.
В осложненных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство, например, удаление тромбов или бляшек.
Напомним,