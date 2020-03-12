Разное давление на правой и левой руке: в каких случаях это опасно?

12 марта 2020 11:30 Алла Лысак
Разное давление на правой и левой руке: в каких случаях это опасно?
Разное давление на правой и левой руке: в каких случаях это опасно?
pixabay.com

Врачи советуют измерять артериальное давление на обеих руках, чтобы вычислить среднее значение.

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Однако если посмотреть статистику, окажется, что у каждого человека свои индивидуальные показатели соотношения на руках. Некоторые фиксируют более высокое давление на правой руке, другие — не лавой. 

Еще больше дискуссий вызывает разница в показателях давления, в каких случаях речь идет о физиологической норме, а когда стоит обратиться к врачу?

Нормальными считаются показатели давления, которые отличаются на правой и левой руке на 1-14 единиц. Если разница в давлении составляет 15-20 единиц, желательно обратиться за консультацией к своему семейному врачу. 

Давление на одной руке высокое, а на другой выше

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Скорее всего, у пациента наблюдается начальная стадия гипертонической болезни с нейроциркуляторной дисфункцией (нейрогенное заболевание).

На одной руке давление нормальное, на другой ниже нормы

В таком случае врачи не исключают наличия сужения просвета подключичной или плечевой артерии. 

В осложненных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство, например, удаление тромбов или бляшек.

Напомним,

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