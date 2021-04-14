Как определить высокое давление без тонометра под рукой: 5 симптомов гипертонии
Высокое давление изнашивает сердечно-сосудистую систему, поэтому врачи рекомендуют снижать его как можно быстрее.
Но иногда рядом нет тонометра, как в этом случае определить приступ высокого АД?
Кровотечение из носа
Хроническая усталость
Повышенное давление заставляет сердце работать в более напряженном ритме, что влияет на функционирование и мозга, например.
По этой причине люди с хронической гипертонией иногда жалуются на спутанность сознания, туман в голове, усталость и апатию.
Проблемы со зрением
Из-за гипертонии кровеносные сосуды в глазах могут повреждаться, создавать разные дискомфортные состояния (от размытости зрения до его потери).
Пульсация в верхней части тела
Покраснение лица
Поскольку во время приступа гипертонии сосуды расширяются, кожа лица может приобретать красный оттенок.
Напомним,