Как определить высокое давление без тонометра под рукой: 5 симптомов гипертонии

14 апреля 2021 10:30 Алла Лысак
Как определить высокое давление без тонометра под рукой: 5 симптомов гипертонии
Как определить высокое давление без тонометра под рукой: 5 симптомов гипертонии
pixabay.com

Высокое давление изнашивает сердечно-сосудистую систему, поэтому врачи рекомендуют снижать его как можно быстрее.

Но иногда рядом нет тонометра, как в этом случае определить приступ высокого АД?

Кровотечение из носа 

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Исключаем внутренние и внешние травмы, насморк и другие заболевания носовой слизистой оболочки,  у здорового человека внезапное носовое кровотечение может быть вызвано высоким артериальным давлением.

Хроническая усталость 

Повышенное давление заставляет сердце работать в более напряженном ритме, что влияет на функционирование и мозга, например.

По этой причине люди с хронической гипертонией иногда жалуются на спутанность сознания, туман в голове, усталость и апатию.

Проблемы со зрением

Из-за гипертонии кровеносные сосуды в глазах могут повреждаться, создавать разные дискомфортные состояния (от размытости зрения до его потери).

Пульсация в верхней части тела

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Обязательно обратитесь к врачу, если вы почувствовали пульсацию в груди, голове, ушах или в районе шеи. Этот симптом почти всегда указывает на повышение показателей АД.

Покраснение лица

Поскольку во время приступа гипертонии сосуды расширяются, кожа лица может приобретать красный оттенок.

Напомним,

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