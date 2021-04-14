Как определить высокое давление без тонометра под рукой: 5 симптомов гипертонии

Как определить высокое давление без тонометра под рукой: 5 симптомов гипертонии

Высокое давление изнашивает сердечно-сосудистую систему, поэтому врачи рекомендуют снижать его как можно быстрее.

Но иногда рядом нет тонометра, как в этом случае определить приступ высокого АД?

Кровотечение из носа

Хроническая усталость

Исключаем внутренние и внешние травмы, насморк и другие заболевания носовой слизистой оболочки, у здорового человека внезапное носовое кровотечение может быть вызвано высоким артериальным давлением.

Повышенное давление заставляет сердце работать в более напряженном ритме, что влияет на функционирование и мозга, например.

По этой причине люди с хронической гипертонией иногда жалуются на спутанность сознания, туман в голове, усталость и апатию.

Проблемы со зрением

Из-за гипертонии кровеносные сосуды в глазах могут повреждаться, создавать разные дискомфортные состояния (от размытости зрения до его потери).

Пульсация в верхней части тела

Покраснение лица

Обязательно обратитесь к врачу, если вы почувствовали пульсацию в груди, голове, ушах или в районе шеи. Этот симптом почти всегда указывает на повышение показателей АД.

Поскольку во время приступа гипертонии сосуды расширяются, кожа лица может приобретать красный оттенок.

Напомним,