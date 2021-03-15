Ученые рассказали, как температура в доме влияет на артериальное давление

15 марта 2021 09:30 Алла Лысак
Ученые рассказали, как температура в доме влияет на артериальное давление
Ученые рассказали, как температура в доме влияет на артериальное давление
pixabay.com

У людей с повышенным давлением чаще фиксируются сердечные заболевания, поэтому важно за показателями следить.

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Снизить давление можно необычным способом, пишет Express, со ссылкой на ученых Университетского колледжа в Лондоне и руководителя исследования доктора Стивена Дживрайя. Достаточно правильно отрегулировать температуру в доме.

Доказано, что низкая температура в помещении приводит к повышению давления. 

В рамках исследования ученые измеряли температуру в домах и артериальное давления более 4,7 тыс. человек с гипертонией.

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Среднее значение АД у людей, проживающих в самых холодных домах, составило 126/74 мм рт., а в самых теплых – 121/70 мм рт.

Ученые выяснили, что при понижении температуры в доме на один градус систолическое давление росло на 0,48 мм рт., а диастолическое – на 0,45 мм рт. Зависимость сохранялась для разных возрастов.

Наша работа помогла найти еще одну зависимость между высоким давлением и условиями проживания человека. Мы поняли, почему в холодное время года смертность от инсульта и других сердечных заболеваний у людей с гипертонией возрастала.

Напомним,

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