Ученые рассказали, как температура в доме влияет на артериальное давление
У людей с повышенным давлением чаще фиксируются сердечные заболевания, поэтому важно за показателями следить.
Доказано, что низкая температура в помещении приводит к повышению давления.
В рамках исследования ученые измеряли температуру в домах и артериальное давления более 4,7 тыс. человек с гипертонией.
Ученые выяснили, что при понижении температуры в доме на один градус систолическое давление росло на 0,48 мм рт., а диастолическое – на 0,45 мм рт. Зависимость сохранялась для разных возрастов.
Наша работа помогла найти еще одну зависимость между высоким давлением и условиями проживания человека. Мы поняли, почему в холодное время года смертность от инсульта и других сердечных заболеваний у людей с гипертонией возрастала.
Напомним,