Как снизить артериальное давление за 15 минут

21 апреля 2021 10:10 Алла Лысак
Как снизить артериальное давление за 15 минут
Как снизить артериальное давление за 15 минут
pixabay.com

Вопрос оперативного снижения давления остается актуальным для людей, страдающих от гипертонии.

Что делать для снижения давления?

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Если под рукой нет лекарств или же они не действуют в полную силу, можно воспользоваться дополнительным лайфхаком для снижения артериального давления. 

Как отмечает немецкий кардиолог Мартин Холи, среди основных причин развития стойкой гипертонии следует выделить лишний вес, отсутствие физической активности и неправильное питание. В перспективе избавление от этих вредных факторов способно остановить развитие гипертонии у любого человека.

Если же пациенту необходимо быстро снизить давление, кардиолог советует выйти на 15-минутную прогулку на свежем воздухе или отправиться в бассейн.

Всего 10-15 минут умеренной физической активности способны понизить АД на 5-8 единиц. 

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Именно поэтому незначительные нагрузки должны стать ежедневной привычкой гипертоников, с них желательно начинать день.

Вам следует в обязательном порядке задуматься над стабилизацией веса, ведь каждый лишний килограмм создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды в целом.

Внимание! Нельзя заниматься спортом и активно двигаться, если давление приблизилось к угрожающим значениям (160-180 мм).

Напомним,

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