Два быстрых теста для определения состояния своего здоровья
Врач рассказал, с помощью каких экспресс-тестов можно определить состояние своего здоровья.
Если энергии с пищей поступает больше, чем ее тратит человек, излишки переходят в жировые отложения.
Лишний вес не только ухудшает внешний вид человека, он опасен для сердца и сосудов.
Сосуды, в которых довольно много крови, находятся в спящем режиме, если не двигаться, не бегать.
Как же проверить состояние свой сердечно-сосудистой системы?
Второй способ состоит из нескольких этапов: сначала человек поднимается на 4 этаж в среднем темпе, потом считает пульс за 10 секунд и умножает его на 6.
Если пульс будет меньше 100 ударов, сердце работает отлично, пульс до 140 ударов говорит об удовлетворительном состоянии сердечно-сосудистой системы. Пульс, превышающий 140 ударов в минуту, требует внимания медика.
Напомним,