Два быстрых теста для определения состояния своего здоровья

Два быстрых теста для определения состояния своего здоровья

Врач рассказал, с помощью каких экспресс-тестов можно определить состояние своего здоровья.

Доктор спортивной медицины Владимир Букин считает, что большинство проблем у людей возникают из-за переедания и малоактивного способа жизни без спорта и упражнений.

Если энергии с пищей поступает больше, чем ее тратит человек, излишки переходят в жировые отложения.

Лишний вес не только ухудшает внешний вид человека, он опасен для сердца и сосудов.

Сосуды, в которых довольно много крови, находятся в спящем режиме, если не двигаться, не бегать.

Как же проверить состояние свой сердечно-сосудистой системы?

Медик предлагает два теста. В первом необходимо задержать дыхание на максимальное время, пока сможете. Если вы способны не дышать от 40 до 60 секунд (больше не нужно), то находитесь в хорошем состоянии.

Второй способ состоит из нескольких этапов: сначала человек поднимается на 4 этаж в среднем темпе, потом считает пульс за 10 секунд и умножает его на 6.

Если пульс будет меньше 100 ударов, сердце работает отлично, пульс до 140 ударов говорит об удовлетворительном состоянии сердечно-сосудистой системы. Пульс, превышающий 140 ударов в минуту, требует внимания медика.

Напомним,