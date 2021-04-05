Что можно узнать о здоровье по пульсу и как его измерять?
Удивительно, но факт: диагностика здоровья по пульсу относится к самым древним способам мониторинга здоровья человека.
Как на востоке, так и на Западе наши предки рано начали интересоваться закономерностями пульса. Его измеряли все известные нам медики древности, от Галена и до Парацельса. В Тибете, например, школа пульсовой диагностики привнесла в современную медицину множество терминов, актуальных до сих пор.
Норма пульса
По классификации ВОЗ, нормальным считается пульс от 60 до 90 ударов в минуту в спокойном состоянии. Однако современная медицина указывает более широкие нормы, ведь пульс человека меняется не только в зависимости от физической активности, но и от времени суток, эмоционального состояния, степени сытости…
И индивидуальные особенности тоже следует брать во внимание!
У женщин пульс на 6-8 ударов чаще, чем у мужчин, во время нагрузки пульс может доходить до 250 ударов в минуту.
Как измерять?
Что можно узнать по пульсу
Пульс – отражение работы сердца.
Если пульс слишком быстрый (тахикардия), значит, сердце работает напряженно, слишком редкий пульс (брадикардия) может свидетельствовать о том, что организм недостаточно снабжается кровью. Если пульс постоянно выше или ниже нормальных значений, желательно обратиться к кардиологу для диагностики.
Напомним,