Что можно узнать о здоровье по пульсу и как его измерять?

Что можно узнать о здоровье по пульсу и как его измерять?

Удивительно, но факт: диагностика здоровья по пульсу относится к самым древним способам мониторинга здоровья человека.

Как на востоке, так и на Западе наши предки рано начали интересоваться закономерностями пульса. Его измеряли все известные нам медики древности, от Галена и до Парацельса. В Тибете, например, школа пульсовой диагностики привнесла в современную медицину множество терминов, актуальных до сих пор.

Норма пульса

В наши дни измерение пульса является возможностью узнать о состоянии организма чуть больше, не обращаясь к медикам.

По классификации ВОЗ, нормальным считается пульс от 60 до 90 ударов в минуту в спокойном состоянии. Однако современная медицина указывает более широкие нормы, ведь пульс человека меняется не только в зависимости от физической активности, но и от времени суток, эмоционального состояния, степени сытости…

И индивидуальные особенности тоже следует брать во внимание!

Что можно узнать о здоровье по пульсу и как его измерять? / pixabay.com

У женщин пульс на 6-8 ударов чаще, чем у мужчин, во время нагрузки пульс может доходить до 250 ударов в минуту.

Как измерять?

Что можно узнать по пульсу

Удобнее всего измерять пульс на запястье или на сонной артерии. Подушечками пальцев найдите пульсирующую точку и начните отсчет ударов. Измерять пульс можно в течение 15 секунд (с последующим умножением на 4), 30 секунд (с умножением на 2) и 60 секунд. Последний метод считается наиболее точным, ведь наш пульс может меняться в течение одной минуты, замедляться или ускоряться.

Пульс – отражение работы сердца.

Если пульс слишком быстрый (тахикардия), значит, сердце работает напряженно, слишком редкий пульс (брадикардия) может свидетельствовать о том, что организм недостаточно снабжается кровью. Если пульс постоянно выше или ниже нормальных значений, желательно обратиться к кардиологу для диагностики.

Напомним,