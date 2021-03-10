Можно ли садиться за руль утром, употребив алкоголь накануне вечером

10 марта 2021 10:30 Алла Лысак
Можно ли садиться за руль утром, употребив алкоголь накануне вечером
Можно ли садиться за руль утром, употребив алкоголь накануне вечером
pixabay.com

Нетрезвым мужчинам и женщинам садиться за руль строго запрещено, спиртное и алкоголь – это несовместимые вещи.

По статистике, около 26% мужчин готовы сесть за руль утром, если накануне вечером они участвовали в застолье. Особенно высокие показатели фиксируются в возрастной группе водителей от 18 до 24 лет, здесь почти 50% мужчин готовы уехать после праздника и обильного употребления алкоголя на своем авто.

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Однако вывод алкоголя из организма является сложным и небыстрым процессом. Медики в один голос твердят, что перерыв между употреблением спиртного и вождением должен составлять не менее двадцати четырез часов.

Водка 

100 мл водки выведутся из организма мужчины за 5 часов 48 минут (при весе 60 кг), из женского – за 6 часов 48 минут.

Если же вы позволите себе выпить 500 мл этого напитка, то выветрится он полностью более чем за сутки – 29 ч у мужчин и 34 ч у женщин.

Настойка

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Содержание спирта в настойке находится на уровне 25%, мужчина сможет справиться со 100 мл этого алкоголя за 3 ч 29 минут, женщине для вывода такого же количества спиртного понадобится 4 ч 11 минут.

Вино

100 мл вина выводятся за 1 ч 59 м (у мужчин), но если выпить 500 мл, то на это придется потратить 9 ч 55 минут.

Призываем вас быть сознательными и не употреблять алкоголь накануне автомобильных поездок.

Напомним,

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