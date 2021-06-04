Что произойдет с организмом, если вы на два месяца откажетесь от алкоголя

4 июня 2021 13:05 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Что произойдет с организмом, если вы на два месяца откажетесь от алкоголя
Что произойдет с организмом, если вы на два месяца откажетесь от алкоголя
pixabay.com

Мы подготовили для вас сразу 5 причин отказаться от алкоголя на несколько месяцев.

Организм имеет способности к регенерации и восстановлению, поэтому вы обязательно почувствуете себя лучше, отказавшись от алкоголя.

Почки 

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Этот парный орган выведет из организма все вредные продукты распада этанола.

Вы заметите, что вас перестали беспокоить отеки, уйдет тяжесть в пояснице. 

Печень 

Печень больше всего страдает от алкоголя и именно она скажет вам самое весомое «спасибо», за месяц она вернется к нормальному функционированию, вы перестанете ощущать слабость, боль в боку, улучшится даже цвет лица. 

Поджелудочная железа

При частом употреблении алкоголя увеличивается количество белков в панкреатическом соке.

Это приводит к закупорке выводных протоков поджелудочной и как результат - фиброзу органа. Но вы можете остановить этот процесс!

Желудок

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При постоянном употреблении алкоголя на слизистой желудка могут образоваться язвы, только перерыв в употребление горячительных напитков поможет вам восстановить орган. 

Мозг

Давно доказано, что регулярные возлияния нарушают функции мозга. При этом этанол покидает мозг человека через 21 день после последнего употребления алкоголя (если количество было умеренным, а не очень крупным).

Напомним,

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