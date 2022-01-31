Всем известно, что нервные клетки не восстанавливаются. Порой даже витамины и массажи не помогают. Звезда телеканала НЛО ТV Алексей Комаровский знает, как держать себя в руках, когда адреналин зашкаливает.

Актер Алексей Комаровский эксклюзивно с TV.UA поделился практическими советами, как бороться со стрессом и не вредить здоровью.

Леша, расскажи, из-за чего ты обычно стрессуешь? Есть вещи, которые тебя раздражают?

Первое, что меня раздражает – это то, что я в целом могу раздражаться. Хотелось бы быть более «покерфэйс», но я импульсивный, в меру, конечно. Хотя назвал бы себя скорее небезразличным и неравнодушным. Я много лет работаю над собой, над тем, чтоб спокойней относиться ко многим человеческим поступкам и явлениям в обществе, к своим в том числе. Например, меня очень раздражает такая мелочь, как водители, которые паркуются на зеленой зоне, либо то, как они омерзительно и неуважительно относятся к другим участникам движения и пешеходам. Я сам водитель, но таким засранцам проломил бы капот. А вот еще мелочь, как искра для меня – когда бросают мусор на улице или не убирают на природе после барбекю. Беспощадных швейцарских полисменов на вас нет! Сразу штраф 300 долларов заплатишь! И в следующий раз уже не выкинешь, а съешь эту бумажку или окурок, а лучше пластиковый стакан.

Тебя легко «вывести из себя»?

Скажем так, на этой шкале раздражительности я где-то посередине. Зависит от того, выпил я кофе или нет, или не только кофе. Но я умею сказать себе стоп, алкоголю стоп, стрессам стоп! Вот только будильнику утром стоп сложно сказать.

Алексей Комаровский рассказал о самой эффективной «таблетке» от стресса / пресс-служба канала НЛО TV

Знаешь, как снять стресс и усталость? Твои советы и чем пользуешься сам: медитация, массаж, чтение книг, другие способы?

Классическая медитация – не мое, массаж – нет, книги – нет, прогулка – да. Прогулка в одиночестве не менее 40 минут – это мой тип медитации. Прогуливаясь, я расслабляюсь и навожу порядок в голове. А еще очень помогают тренировки и велопрогулки, и особенно путешествия за рулем, прям мое!

Правильное питание помогает поддерживать нервную систему в порядке? Принимаешь какие-то витамины, добавки?

Конечно, принимаю «добавки» – это качественный алкоголь в умеренных дозах в приятной атмосфере за ужином. По моему скромному мнению – 150 граммов сухого вина или 50 граммов джина за правильным полезным ужином однозначно не навредят моему здоровому образу жизни, а вот стресс или нервы – это реальный враг здоровью. Поэтому я гармонично соединяю в своей жизни вкусную здоровую еду, спорт, юмор и умеренно-полезные для меня дозы алкоголя и сладостей. Как говорила моя бабушка: «все хорошо в меру, положи шоколадку на место».

Алексей Комаровский рассказал о самой эффективной «таблетке» от стресса / пресс-служба канала НЛО TV

У тебя в детстве/юношестве были антистресс-игрушки – например, «йо-йо»?

Главной моей игрушкой от нервов был спорт: большой теннис ­– по две тренировки в день шесть раз в неделю. Для стресса просто времени не оставалось. Йо-йо помню, но это был просто фан, без антистрессовго эффекта, меня хватило буквально на неделю, потом забросил.

Многих успокаивает воздушно-пузырчатая пленка. Ты пробовал лопать пузырьки? Успокаивает?

А кто же не пробовал. Мне нравилось «полопать», но снова-таки не с целью успокоиться, просто затягивает. А вот пенопласт я бы запретил на законодательном уровне, от его звука меня выворачивает наизнанку. Мое основное оружие против стрессов – это юмор и умение посмеяться над собой и над жизнью. Не относиться ко всему слишком серьезно. А если серьезно, то главная антистресс «таблетка» – это любовь! Принимайте ее ежедневно!