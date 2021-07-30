Алексей Комаровский о дружбе, проверенной временем: Друг спас мои отношения с девушкой

30 июля отмечается Международный день дружбы.

Той самой, которая является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Ведь именно в наших друзьях мы находим поддержку и понимание. С ними у нас миллион общих воспоминай и смешных историй, которые невидимыми ниточками связывают и делают нас на самом деле близкими людьми.

Актер сериала «Паника Вова» канала НЛО TV Алексей Комаровский как раз из тех людей, которые высоко ценят дружбу. В эксклюзивном интервью в честь праздника он поделился своей историей о друге, проверенном временем. А еще рассказал о смешной ситуации, которая точно заставит вас улыбнуться!

Леша, поделись, что ты вкладываешь в понятие «лучший друг»?

Известный комедийный персонаж когда-то сказал: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Вот и я считаю, что лучшим другом себе можешь быть только ты сам. Поэтому я не награждаю своих чудесных друзей статусами «лучший», «самый верный» или еще каким-то. Они все – мои! И я их берегу, ценю, люблю со всеми их достоинствами и недостатками. А они, в свою очередь, принимают множество моих недостатков в обмен лишь на пару моих достоинств.

Есть ли у тебя друг, который рядом уже многие годы? Расскажи о нем.

Да, есть у меня один очень давний друг. Наша дружба проверена временем – ей уже второй десяток лет. Это Дима Черкасов – титулованный украинский и турецкий пловец, многократный чемпион всяких национальных и международных чемпионатов, у которого столько медалей, что если их переплавить, то на танк хватит! Когда-то он был главным холостяком страны, а теперь – счастливый отец двоих пацанов. Ну, и любимая жена у него, конечно же, есть. Сашка, привет!

А при каких обстоятельствах вы познакомились?

Поскольку мы оба профессиональные спортсмены с юных лет – Дима пловец, а я теннисист – то, как бы банально это не звучало, познакомились мы фактически на работе, а именно в школе олимпийского резерва «Юность». Я перешел туда в бассейн плавать и тренироваться в зале, а он уже был там.

Сразу ли подружились? Помнишь, каким было первое впечатление друг о друге?

Хоть и подружились мы в первый же день знакомства, поскольку оба коммуникабельные, но первое мое впечатление: «Что за павлин тут вышагивает? Плечи растопырил, что-то там бурчит себе под нос, самовлюбленный пижон». Ну, думаю: «Давай ныряй уже, дельфин! Потом в зал зайдешь, я тебе покажу, сколько теннисисты от груди жмут!» (смеется).

Так и случилось. Мы оба распустили павлиньи хвосты и первые пару минут выпендривались друг перед другом. А на самом-то деле, мы очень миролюбивые и общительные. А потом слово за слово, вместе пожали штангу, поприседали, поумничали, поконкурировали и посмеялись. Кстати, красотки пловчихи тоже с нами тусили, Лана и Маша, – мы до сих пор дружим. И так день за днем, тренировка за тренировкой, общие темы, – и дружба понеслась.

За что ценишь своего друга? Есть ли что-то, в чем хотел бы быть на него похожим или нечто, что в нем раздражает?

Диму ценю за открытость и прямолинейность. Вот нет в нем двойного дна. Все с ним просто и понятно: если да, то да, если нет, то нет. Он честный, не подлый, я ему доверяю. К слову, всегда восхищался его целеустремленностью и волей. Вот он, если уж вцепился, то не отпустит и добьется своего.

Раздражало меня в нем то, что в юности он редко ходил гулять и тусить – скромным домоседом был. Но все прошло, уже не напрягает, мы уже другие. Теперь он много ездит, путешествует и чилит (отдыхает), но только со своей семьей, правда.

Поделись каким-то веселым воспоминанием за время вашей дружбы.

Помнится мне веселый случай. Мы с Димой много лет назад праздновали в ресторане день рождения моей девушки Юли. С ней я только начал встречаться, и еще все было очень хрупко и нежно. Конечно же, на празднике была ее семья и подруги. К слову, Дима тоже глаз положил на одну красотку. В общем, нашу главную мужскую задачу мы сформулировали четко – быть на высоте.

Мы пришли в брюках и рубашках, аккуратно шутили, вели себя деликатно и не забывали о манерах. И вот пришло время праздничного торта, который испекла мама Юли. Он был красивый и большой, стоял себе и ждал своей очереди в холле на барной стойке. Но минут за 10 до подачи торта, уже не очень трезвому мне вдруг захотелось достать именно ту бутылку, что стояла на самом верху бара и дотянуться до которой можно было с трудом.

А ведь Дима говорил мне: «Дружище, не нужен тебе тот джин, оставь». Но я не сдавался. Все-таки дотянулся до бутылки, взял ее и, не удержав равновесие, приземлился пятой точкой прямо в торт. «Ну, все! Нашим с Юлей отношениям конец», – сказал тогда я. Но Дима как-то молниеносно выдал: «Снимай брюки быстро!».

В общем, пока никто этого не видел, мой мегадруг поменялся со мной штанами. И только он успел присесть на мятый торт, как в холл вошла Юлина мама. Картина маслом: Дима в торте, а у мамы полный ступор. После этого он аккуратно встал, нежно взял торт, а точнее то, что от него осталось, и скромно внес его в зал к гостям со словами: «Простите, не удержался».

Мама и родственники долго возмущались, а Юля и подруги смеялись от всей души. В общем, мой друг спас мои отношения с девушкой, подставив себя и свою добрую репутацию.

Часто ли удается видеться с Дмитрием? Как обычно проходят ваши встречи?

Раньше виделись каждый день – на тренировках в первую очередь. А сейчас крайне редко, ведь у обоих загруженный график. В этом году получилось так, что я даже на празднование его дня рождения не попал из-за съемок. Мы стали такими телеграмно-инстаграмными друзьями. Иногда видимся по работе – розыгрыш призов в Instagram сделать, или может быть съемка какая-то общая. Усложняет эту ситуацию и то, что мы живем в разных концах столицы. Вот такая особенность дружбы в мегаполисе. Кстати, крайняя наша встреча была где-то месяц назад у Димы в доме. Они с женой затеяли BBQ Party и приготовили тонны вкусностей. Особенно удалось мясо на решетке. Вот люблю я такие встречи! У них очень уютный дом и территория.

А какой ТОП ваших любимых совместных занятий?

Ох, у нас очень изысканный ТОП любимых занятий: вкусно поесть, ярко пошутить и посмеяться, а также повспоминать, какими мы были молодыми и свободными. А еще мы оба любим джин и торты (улыбается).

Леша, что для тебя значит понятие «настоящая дружба»?

Есть масса разных крылатых выражений про настоящую дружбу, читая которые, ты такой: «О, да! Красиво сказано! Четко!». Но я чувствую следующее: для меня нет настоящей или тем более ненастоящей дружбы, – тогда это уже никакая не дружба вообще.

Дружба либо есть, либо ее нет. И если она есть, то у всех своя. И уж точно неидеальная – со своими недостатками и достоинствами, как и сами люди. Друга своего я, прежде всего, не хочу напрягать собственными проблемами. Я хочу радоваться его победам и достижениям, делиться с ним своим временем, уделять внимание и, конечно же, рассказывать о своих новостях. В дружбе я ценю нетоксичность отношений.

Считаешь ли ты себя хорошим другом?

Да, считаю! Потому что я честен, не обещаю и не возлагаю на себя больше, чем могу дать другу. А вдруг когда-нибудь я смогу дать больше и в нужное время? И это очень вдохновляет!