Богдан Осадчук: контент должен быть со смыслом
Богдан Осадчук – блогер, модель и актер. Больше всего зрители помнят его по роли Тохи в сериале «Школа». О блогерстве, детстве, семье и кино – в эксклюзивном интервью «Теленеделе»
Это первые откровения за последние два года. После расставания с Анной Тринчер я воздерживался от каких-либо комментариев средствам массовой информации, – рассказывает Богдан Осадчук перед началом разговора. – Именно после разрыва я начал принимать и осознавать себя. Любовь заключается в том, чтобы принимать нового человека таким, какой он есть.
Остались друзьями
Да. До Ани я встречался с девочкой полгода, она не из шоу-бизнеса, а расстались мы из-за измены с ее стороны.
Кто был инициатором вашего с Аней расставания?
Это общепринятое решение. После паузы в отношениях поняли, что хотим расстаться. У нас были токсичные отношения – мы не могли друг другу отдавать что-то хорошее, ссорились непонятно почему. Настал день, когда я позвонил Ане и сообщил, что нам нужно встретиться и поговорить, и она согласилась. Встретившись, я сказал, что всегда буду рядом, и она заплакала. Расстались без обид.
Тяжело перенес расставание?
Да. Я однолюб, у меня не было привычки засматриваться на девчонок.
В каких ты сейчас отношениях с Аней?
В очень хороших, дружеских. Мы не общаемся, но могу сказать с уверенностью – при любом звонке или сообщении буду рад видеть ее в своем телефоне. Если понадобится – безусловно, протяну руку помощи, потому что это не чужой человек для меня, она оставила теплый отпечаток в моей жизни.
Главное – донести смысл
Ты активно развиваешься как актер и блогер. И то и другое у тебя отлично получается. Не было мыслей попробовать себя еще и в музыкальной сфере или в моделинге?
Кем ты себя считаешь в первую очередь: тиктокером, инстаграм-блогером, актером? Или не разделяешь эти роли между собой?
Я просто человек, за которым следят люди, им интересна моя жизнь. И благодарен им за это, поэтому не делю роли тиктокера, инстаграм-блогера или актера. Не хочу себя относить к какому-то конкретному формату. Пытаюсь своими жизненными моментами доносить смысл. Не люблю называть это работой, хочешь – снимаешь, не хочешь – нет.
А в какой социальной сети больше проводишь времени?
В Instagram. Его я люблю, потому что он какой-то свой и более привычный с подросткового периода. Ты растешь, развиваешься, публикуешь фотографии, набираешься опыта, и к тебе постоянно повышенное внимание.
В TikTok у тебя 300 тыс. подписчиков, в нем ты недавно?
Я не кайфую от TikTok. Четко понимаю, если смотреть по статистике, что могу поднять там аудиторию, однако не могу снимать подобного рода контент – вылавливать музыкальные треки, под них снимать и танцевать, следить за всеми трендами. Это отличная площадка для раскрутки песен и новых артистов. В качестве блогера мне нужно там быть, но именно тогда, когда туда рвется душа. Люблю контент со смыслом, но порой смотришь видео и думаешь: «Какой ужас».
TikTok занимает много времени?
Зашел на 5 минут, а остался на час. Это хороший алгоритм для TikTok, но не для твоей жизни или развития в целом.
Есть тиктокеры, которые тебя вдохновляют?
TikTok-кумира у меня нет. Есть просто те, за кем я слежу, но не идеализирую.
Как относишься к популярным TikTok-домам?
TikTok-дом – это классно, когда вы живете вместе и создаете ритм. Но в плане жилья – это похоже на улей с пчелами.
Приглашения стать участником какого-то TikTok-дома были?
Предложения были и приходят. Именно сейчас я не готов туда ворваться и творить контент.
Какими качествами точно должен обладать современный блогер, чтобы за ним шла аудитория?
Чем отличается твоя аудитория в Instagram от аудитории в TikTok?
В TikTok преимущественно девочки 12–13 лет, в Instagram – чуть старше. Их поддержка для меня одинаково важна, и могу смело сказать, что я люблю свою аудиторию.
Сталкивался ли ты с хейтом? Как с этим борешься?
Хейт меня не ранит. Это мнение людей, и для всех не будешь хорошим и классным. Если, например, мне пишет поклонник что-то негативное, могу зайти на его страницу и посмотреть – увидеть, что с ним что-то не так: во внешности или недочет в чем-то. В таком случае принимаю его хейт и просто иду дальше.
Как относишься к пранкам над подписчиками, которые порой делают блогеры?
Положительно, лишь бы человеку не вредило и не привело к эмоциональной встряске. Если пранк не постановка и в конце человек улыбнулся, то это хорошо, если нет – система дала сбой, нужно было продумать лучше.
5 советов, чтобы стать успешным блогером.
1. Искренность – это залог успеха совершенно в любом проявлении, и не важно, это в TikTok или в Instagram, а именно в самой жизни. Если ты искренний со своей аудиторией, то у тебя все получится. Искренность – это правда. За правдой всегда хочется наблюдать.
2. Честность. Мы все прячемся за масками, фильтрами, лживой информацией, не показываем себя настоящими. В реальной жизни не такие, как в социальных сетях. Будь честен со своими подписчиками, и они восхитятся тобой.
3. Частота съемки. Нужно постоянно быть в онлайне, активным, потому что как только ты пропадаешь, то исчезаешь навсегда. Ты становишься неинтересным для своих поклонников. В Instagram всем интересны твои истории, в TikTok чем чаще выкладываешь видео – тем больше просмотров.
4. Быть разным. Однозначно должны быть определенные таланты, навыки, умения, знания. Если ты разный во всем – в сюжетах, идеях, локациях, то успех гарантирован.
5. Любить то, что ты делаешь. Любовь позволяет пробиться дальше, свернуть большие горы.
Главные женщины
В своих сторис ты чаще постишь маму и очень редко что-либо рассказываешь об отце...
Если бы был отец – я был бы другим человеком, он бы поменял мою жизнь. Все, что не делается – к лучшему!
Какая твоя главная мечта?
Несмотря на то что мне 20 лет, я уже много об этом думал. Кто-то хочет богатства и славы, а я хочу быть хорошим примерным отцом. Понимаю, каково это расти без папы, когда тебя не водят на турник, не прививают любовь к спорту и не разговаривают по-мужски, когда не чувствуешь мужского плеча. Сделаю все для того, чтобы мои дети мною гордились.
Что для тебя значит семья?
Семья – это наше все. Она на первом месте. Нужно достигнуть многих высот, приобрести опыт. Дети в семье должны быть счастливыми, жить в достатке, и чтобы я не думал, что они в чем-то нуждаются или денег на что-то не хватает.
Сколько тебе было лет, когда папа ушел из семьи?
Честно? Папа и не приходил в эту семью. Поэтому из-за того, что его не было энергетически и вообще в нашем доме, мне не так больно. Мне никогда не говорили, что папа улетел или разбился, а прямо говорили, что он нас бросил.
Я на него не злюсь, он и так где-то как-то отрабатывает карму. Если мы встретимся, то с ним я буду на «вы» – для меня это чужой человек. Сказать, что я буду осуждать его? Нет, не скажу. Он тогда сделал такой выбор, а я, повзрослев, сделал для себя вывод.
А что мама рассказывала?
До моего рождения были разговоры, что она должна сделать аборт. И, естественно, меня не должно было быть в этой жизни. Однако благодаря моей бабушке, которая четко дала понять всем, что этот мальчик нужен, я и появился. Бабушка сильно поддержала маму и сказала: «Одумайся, этот ребенок ни в чем не виноват! Ты будешь рожать».
Папа никакого участия в твоей жизни не принимает? Если бы он появился сейчас, что бы ты ему сказал?
Появись он сейчас, я бы его выслушал, задал вопросы, которые меня интересуют.
Все любят – все уважают
Становясь старшими, мы немного забываем о детстве. Какие у тебя воспоминания остались?
Мне тогда было 4 или 5 лет. Мы играли с детьми на детской площадке, потом за ними стали приходить родители, и в какой-то момент я подбежал к бабушке и спросил: «А где мой папа?». И тогда это сильно затронуло ее сердце – она расплакалась.
Школьные годы помнишь?
В школе я вырос как морально, так и психологически. Она стала моим вторым домом. Классный руководитель Наталья Викторовна вложила в меня многое, она отдавала всю свою любовь не только мне, но и другим ученикам. Также в 1-м или 2-м классе у меня была грыжа, я был под сильным наркозом, когда проходила операция. А еще у меня был детский комплекс из-за длинных волос, которые нужны были мне для съемок в рекламе, согласно контракту. Всегда говорили про меня, что я девочка. Но я сильно не переживал. Я был спокойным. Учителя меня сильно любили и разрешали обращаться к ним на «ты».
Когда были каникулы в школе – я много времени проводил со своей прабабушкой в Софиевке.
Буллинг в школе был?
Нет, мы с лучшим другом заняли позиции «топ» – все любят, все уважают. Мы были везде, нас не буллили, однако мы могли чуть позволить себе буллить другие классы, но лишь для того, чтобы уважали. У нас это сильно пресекали учителя. В классе мы были настоящей семьей.
Школьное прозвище помнишь?
Меня называли «Оса».
Это мы сейчас знаем тебя как известного актера и блогера, но насколько мне известно, твоя первая работа была на мойке машин?
Да, мне тогда было 14 лет. В какой-то мере этому поспособствовала мама – она сказала, что у нее есть друг, который поможет устроиться на мойку машин, я согласился. Это был новый опыт, новые знания. Не считаю это постыдной работой, я тогда понял, как тяжело зарабатывать деньги.
Потом уже попал в сериал «Школа»?
Я попробовал, постарался и прошел дальше. Во втором туре нужно было выучить текст на украинском, который тяжело шел, и я не выучил его. Распереживался, пытался брать на уверенности, но не прошел. Я себя сильно ненавидел тогда. И случилось чудо: меня пригласили снова на кастинг через некоторое время, я выучил сценарий наизусть – так и прошел на роль Тохи. А изначально пробовался на роль Паши.
С кем из актеров «Школы» общаешься сейчас?
Ни с кем. Просто подписаны друг на друга в социальных сетях, там же и следим за новостями.
Если бы ты мог выбрать любой сценарий для своей первой главной роли в кино – о чем бы это кино было?
Я бы хотел сыграть в драме. Драматическая история с любовной линией, где я бы мог прожить всю историю, пропустить через себя.
И вопрос, который интересует твоих поклонниц: твое сердце сейчас занято или свободно?
Как только у тебя будет переизбыток любви к себе, то можно влюбляться. Сейчас мое сердце находится в непонятном состоянии – работает по настроению. Скажу лишь, что пришло время для новых приключений.
Блиц–опрос
– Сова или жаворонок?
– Сова.
– Чай или кофе?
– Чай.
– Написать или позвонить?
– Написать.
– Жара или холод?
– Жара.
– Метро или такси?
– Такси.
– Обед дома или в ресторане?
– Дома.
– Отдых в Украине или за границей?
– За границей.
Текст: Александр Кива / журнал Теленеделя
Фото: Дмитрий Мунтян, Юра Катинский, Владислав Томик, Алена Данилюк