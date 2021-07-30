Богдан Осадчук: контент должен быть со смыслом

Богдан Осадчук – блогер, модель и актер. Больше всего зрители помнят его по роли Тохи в сериале «Школа». О блогерстве, детстве, семье и кино – в эксклюзивном интервью «Теленеделе»

Это первые откровения за последние два года. После расставания с Анной Тринчер я воздерживался от каких-либо комментариев средствам массовой информации, – рассказывает Богдан Осадчук перед началом разговора. – Именно после разрыва я начал принимать и осознавать себя. Любовь заключается в том, чтобы принимать нового человека таким, какой он есть.

Остались друзьями

Читайте такжеТиктокер и блогер Дмитрий Пелех: TikTok любит живые эмоции

Да. До Ани я встречался с девочкой полгода, она не из шоу-бизнеса, а расстались мы из-за измены с ее стороны.

Кто был инициатором вашего с Аней расставания?

Это общепринятое решение. После паузы в отношениях поняли, что хотим расстаться. У нас были токсичные отношения – мы не могли друг другу отдавать что-то хорошее, ссорились непонятно почему. Настал день, когда я позвонил Ане и сообщил, что нам нужно встретиться и поговорить, и она согласилась. Встретившись, я сказал, что всегда буду рядом, и она заплакала. Расстались без обид.

Тяжело перенес расставание?

Да. Я однолюб, у меня не было привычки засматриваться на девчонок.

В каких ты сейчас отношениях с Аней?

В очень хороших, дружеских. Мы не общаемся, но могу сказать с уверенностью – при любом звонке или сообщении буду рад видеть ее в своем телефоне. Если понадобится – безусловно, протяну руку помощи, потому что это не чужой человек для меня, она оставила теплый отпечаток в моей жизни.

Главное – донести смысл

Ты активно развиваешься как актер и блогер. И то и другое у тебя отлично получается. Не было мыслей попробовать себя еще и в музыкальной сфере или в моделинге?

На самом деле я очень много думал о том, чтобы попробовать себя даже в роли артиста. Но мне нужно на это потратить много времени и ресурсов, чтобы четко понимать, что я хочу быть на сцене. Выступая, ты делишься энергией со зрителем – и это круто. Обожаю сцену и люблю актерское мастерство, мне нравится развиваться в этом направлении. Также я пробовал моделинг – ходил по подиуму. Но это не так классно, как актерское мастерство или карьера артиста. Хотя в этой жизни все может быть.

Кем ты себя считаешь в первую очередь: тиктокером, инстаграм-блогером, актером? Или не разделяешь эти роли между собой?

Я просто человек, за которым следят люди, им интересна моя жизнь. И благодарен им за это, поэтому не делю роли тиктокера, инстаграм-блогера или актера. Не хочу себя относить к какому-то конкретному формату. Пытаюсь своими жизненными моментами доносить смысл. Не люблю называть это работой, хочешь – снимаешь, не хочешь – нет.

А в какой социальной сети больше проводишь времени?

В Instagram. Его я люблю, потому что он какой-то свой и более привычный с подросткового периода. Ты растешь, развиваешься, публикуешь фотографии, набираешься опыта, и к тебе постоянно повышенное внимание.

В TikTok у тебя 300 тыс. подписчиков, в нем ты недавно?

Я не кайфую от TikTok. Четко понимаю, если смотреть по статистике, что могу поднять там аудиторию, однако не могу снимать подобного рода контент – вылавливать музыкальные треки, под них снимать и танцевать, следить за всеми трендами. Это отличная площадка для раскрутки песен и новых артистов. В качестве блогера мне нужно там быть, но именно тогда, когда туда рвется душа. Люблю контент со смыслом, но порой смотришь видео и думаешь: «Какой ужас».

TikTok занимает много времени?

Зашел на 5 минут, а остался на час. Это хороший алгоритм для TikTok, но не для твоей жизни или развития в целом.

Есть тиктокеры, которые тебя вдохновляют?

TikTok-кумира у меня нет. Есть просто те, за кем я слежу, но не идеализирую.

Как относишься к популярным TikTok-домам?

TikTok-дом – это классно, когда вы живете вместе и создаете ритм. Но в плане жилья – это похоже на улей с пчелами.

Приглашения стать участником какого-то TikTok-дома были?

Предложения были и приходят. Именно сейчас я не готов туда ворваться и творить контент.

Какими качествами точно должен обладать современный блогер, чтобы за ним шла аудитория?

Быть интересным, честным, добрым, грустным и злым – это карта эмоций, в которой пребывает человек, перепадом эмоций завлекает аудиторию. Он разный, меняется, от этого и зависит, будет у тебя классный контент или нет. Нельзя быть в одной маске.

Чем отличается твоя аудитория в Instagram от аудитории в TikTok?

В TikTok преимущественно девочки 12–13 лет, в Instagram – чуть старше. Их поддержка для меня одинаково важна, и могу смело сказать, что я люблю свою аудиторию.

Сталкивался ли ты с хейтом? Как с этим борешься?

Хейт меня не ранит. Это мнение людей, и для всех не будешь хорошим и классным. Если, например, мне пишет поклонник что-то негативное, могу зайти на его страницу и посмотреть – увидеть, что с ним что-то не так: во внешности или недочет в чем-то. В таком случае принимаю его хейт и просто иду дальше.

Как относишься к пранкам над подписчиками, которые порой делают блогеры?

Положительно, лишь бы человеку не вредило и не привело к эмоциональной встряске. Если пранк не постановка и в конце человек улыбнулся, то это хорошо, если нет – система дала сбой, нужно было продумать лучше.

5 советов, чтобы стать успешным блогером.

1. Искренность – это залог успеха совершенно в любом проявлении, и не важно, это в TikTok или в Instagram, а именно в самой жизни. Если ты искренний со своей аудиторией, то у тебя все получится. Искренность – это правда. За правдой всегда хочется наблюдать.

2. Честность. Мы все прячемся за масками, фильтрами, лживой информацией, не показываем себя настоящими. В реальной жизни не такие, как в социальных сетях. Будь честен со своими подписчиками, и они восхитятся тобой.

3. Частота съемки. Нужно постоянно быть в онлайне, активным, потому что как только ты пропадаешь, то исчезаешь навсегда. Ты становишься неинтересным для своих поклонников. В Instagram всем интересны твои истории, в TikTok чем чаще выкладываешь видео – тем больше просмотров.

4. Быть разным. Однозначно должны быть определенные таланты, навыки, умения, знания. Если ты разный во всем – в сюжетах, идеях, локациях, то успех гарантирован.

5. Любить то, что ты делаешь. Любовь позволяет пробиться дальше, свернуть большие горы.

Главные женщины

В своих сторис ты чаще постишь маму и очень редко что-либо рассказываешь об отце...

Да, мама и бабушка – самые главные женщины в моей жизни. А отец – это прожитый материал, пройденный этап еще в детстве, просто биологический донор. Я никогда не считал его отцом. В нашей семье позицию папы занимала мама, а бабушка – мамы. Я им очень благодарен за то, что воспитали меня таким, какой я есть. Они были всегда в самые тяжелые моменты, помогали и поддерживали. Благодаря им я приобрел много моральных ценностей и знаю, что значит для меня женщина. Знаю, какой должна быть моя будущая жена и что она будет обеспечена любовью и честностью. Для своей мамы я уже стал примерным сыном и человеком, который ее защищает. Я понимаю, что это моя миссия. Готов окрылять эту женщину, дарить столько любви, сколько ей нужно будет. Не дам обидеть ее никому. Когда вижу счастливые глаза мамы и бабушки – это самое главное для меня в жизни.Если бы был отец – я был бы другим человеком, он бы поменял мою жизнь. Все, что не делается – к лучшему!

Какая твоя главная мечта?

Несмотря на то что мне 20 лет, я уже много об этом думал. Кто-то хочет богатства и славы, а я хочу быть хорошим примерным отцом. Понимаю, каково это расти без папы, когда тебя не водят на турник, не прививают любовь к спорту и не разговаривают по-мужски, когда не чувствуешь мужского плеча. Сделаю все для того, чтобы мои дети мною гордились.

Что для тебя значит семья?

Семья – это наше все. Она на первом месте. Нужно достигнуть многих высот, приобрести опыт. Дети в семье должны быть счастливыми, жить в достатке, и чтобы я не думал, что они в чем-то нуждаются или денег на что-то не хватает.

Сколько тебе было лет, когда папа ушел из семьи?

Честно? Папа и не приходил в эту семью. Поэтому из-за того, что его не было энергетически и вообще в нашем доме, мне не так больно. Мне никогда не говорили, что папа улетел или разбился, а прямо говорили, что он нас бросил.

Я на него не злюсь, он и так где-то как-то отрабатывает карму. Если мы встретимся, то с ним я буду на «вы» – для меня это чужой человек. Сказать, что я буду осуждать его? Нет, не скажу. Он тогда сделал такой выбор, а я, повзрослев, сделал для себя вывод.

А что мама рассказывала?

До моего рождения были разговоры, что она должна сделать аборт. И, естественно, меня не должно было быть в этой жизни. Однако благодаря моей бабушке, которая четко дала понять всем, что этот мальчик нужен, я и появился. Бабушка сильно поддержала маму и сказала: «Одумайся, этот ребенок ни в чем не виноват! Ты будешь рожать».

Папа никакого участия в твоей жизни не принимает? Если бы он появился сейчас, что бы ты ему сказал?

Нет. Он появлялся в моей жизни пару раз, это было всегда спонтанно и в каком-то алкогольном опьянении. Ему не хватало мужской силы, воли, чтобы явиться в трезвом состоянии. И за такие поступки я его не уважаю. Он показывал мужскую слабость, и это могло послужить мне примером. Мне же эта слабость не нужна. А могло быть сильно, если бы он пришел трезвым и посмотрел в глаза мне, маме и бабушке.Появись он сейчас, я бы его выслушал, задал вопросы, которые меня интересуют.

Все любят – все уважают

Становясь старшими, мы немного забываем о детстве. Какие у тебя воспоминания остались?

Мне тогда было 4 или 5 лет. Мы играли с детьми на детской площадке, потом за ними стали приходить родители, и в какой-то момент я подбежал к бабушке и спросил: «А где мой папа?». И тогда это сильно затронуло ее сердце – она расплакалась.

Школьные годы помнишь?

В школе я вырос как морально, так и психологически. Она стала моим вторым домом. Классный руководитель Наталья Викторовна вложила в меня многое, она отдавала всю свою любовь не только мне, но и другим ученикам. Также в 1-м или 2-м классе у меня была грыжа, я был под сильным наркозом, когда проходила операция. А еще у меня был детский комплекс из-за длинных волос, которые нужны были мне для съемок в рекламе, согласно контракту. Всегда говорили про меня, что я девочка. Но я сильно не переживал. Я был спокойным. Учителя меня сильно любили и разрешали обращаться к ним на «ты».

Когда были каникулы в школе – я много времени проводил со своей прабабушкой в Софиевке.

Буллинг в школе был?

Нет, мы с лучшим другом заняли позиции «топ» – все любят, все уважают. Мы были везде, нас не буллили, однако мы могли чуть позволить себе буллить другие классы, но лишь для того, чтобы уважали. У нас это сильно пресекали учителя. В классе мы были настоящей семьей.

Школьное прозвище помнишь?

Меня называли «Оса».

Это мы сейчас знаем тебя как известного актера и блогера, но насколько мне известно, твоя первая работа была на мойке машин?

Да, мне тогда было 14 лет. В какой-то мере этому поспособствовала мама – она сказала, что у нее есть друг, который поможет устроиться на мойку машин, я согласился. Это был новый опыт, новые знания. Не считаю это постыдной работой, я тогда понял, как тяжело зарабатывать деньги.

Потом уже попал в сериал «Школа»?

С 14 до 16 лет у меня был творческий кризис – не было съемок рекламы, ничего. И потом меня пригласили на кастинг в «Школу». Это был как знак свыше, ведь уже тогда я знал, что буду поступать в Карпенко–Карого. Причем я тогда думал, что не пройду кастинг, ведь пробы проходили ребята-студенты с актерским мастерством, а у меня на тот момент не было классного опыта и отличных знаний.Я попробовал, постарался и прошел дальше. Во втором туре нужно было выучить текст на украинском, который тяжело шел, и я не выучил его. Распереживался, пытался брать на уверенности, но не прошел. Я себя сильно ненавидел тогда. И случилось чудо: меня пригласили снова на кастинг через некоторое время, я выучил сценарий наизусть – так и прошел на роль Тохи. А изначально пробовался на роль Паши.

С кем из актеров «Школы» общаешься сейчас?

Ни с кем. Просто подписаны друг на друга в социальных сетях, там же и следим за новостями.

Если бы ты мог выбрать любой сценарий для своей первой главной роли в кино – о чем бы это кино было?

Я бы хотел сыграть в драме. Драматическая история с любовной линией, где я бы мог прожить всю историю, пропустить через себя.

И вопрос, который интересует твоих поклонниц: твое сердце сейчас занято или свободно?

Как только у тебя будет переизбыток любви к себе, то можно влюбляться. Сейчас мое сердце находится в непонятном состоянии – работает по настроению. Скажу лишь, что пришло время для новых приключений.

Блиц–опрос

– Сова или жаворонок?

– Сова.

– Чай или кофе?

– Чай.

– Написать или позвонить?

– Написать.

– Жара или холод?

– Жара.

– Метро или такси?

– Такси.

– Обед дома или в ресторане?

– Дома.

– Отдых в Украине или за границей?

– За границей.

Текст: Александр Кива / журнал Теленеделя

Фото: Дмитрий Мунтян, Юра Катинский, Владислав Томик, Алена Данилюк