Improv Live Show 2 сезон: блогер Антон Мурафа рассказал, как остался без усов из-за Mersedesa

Известный украинский блогер Антон Мурафа рассказал о самых смешных розыгрышах в его жизни.

Блогеру Антону Мурафе не надо ждать первого апреля, чтобы пошутить над друзьями. Парень регулярно устраивает пранки и розыгрыши, которые демонстрирует на своей странице в социальных сетях.

За кулисами Improv Live Show (Новый канал) Антон поделился историями о самых смешных розыгрышах в его жизни.

Недавно я разрисовал другу автомобиль Mercedes, – с улыбкой рассказывает блогер. – Рисунок наносил разноцветными баллончиками. А еще этому же товарищу порезал джинсы. Вот такие у меня шутки.

Блогер Антон Мурафа и Александр Педан / пресс-служба Нового канала

После таких выходок Антону тоже досталось.

У меня очень красивые усы, – рассказывает блогер. – Но, похоже, друг решил, что я могу обойтись без них. Представьте, он мне их сбрил с одной стороны. Я спал, но сквозь сон слышал странное жужжание в квартире. А когда проснулся, понял, что друг сбривал усы электробритвой.

Затея товарища очень разозлила Антона. Он бегал за ним по дому и пытался отомстить. Но потом успокоился и сбрил второй ус. Пришлось долго привыкать к новому имиджу.

Напомним,