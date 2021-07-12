Improv Live Show 2 сезон: блогер Антон Мурафа рассказал, как остался без усов из-за Mersedesa

12 июля 2021 12:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Improv Live Show 2 сезон: блогер Антон Мурафа рассказал, как остался без усов из-за Mersedesa
Блогер Антон Мурафа
пресс-служба Нового канала

Известный украинский блогер Антон Мурафа рассказал о самых смешных розыгрышах в его жизни.

Читайте такжеЗатерянный мир: призраки подводного мира – самые необычные и странные существа океана
Блогеру Антону Мурафе не надо ждать первого апреля, чтобы пошутить над друзьями. Парень регулярно устраивает пранки и розыгрыши, которые демонстрирует на своей странице в социальных сетях. 

За кулисами Improv Live Show (Новый канал) Антон поделился историями о самых смешных розыгрышах в его жизни.

Недавно я разрисовал другу автомобиль Mercedes, – с улыбкой рассказывает блогер. – Рисунок наносил разноцветными баллончиками. А еще этому же товарищу порезал джинсы. Вот такие у меня шутки.

Блогер Антон Мурафа и Александр Педан / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеЯичница из тофу: рецепт фирменного завтрака от Анны Кошмал
После таких выходок Антону тоже досталось.

У меня очень красивые усы, – рассказывает блогер. – Но, похоже, друг решил, что я могу обойтись без них. Представьте, он мне их сбрил с одной стороны. Я спал, но сквозь сон слышал странное жужжание в квартире. А когда проснулся, понял, что друг сбривал усы электробритвой.

Затея товарища очень разозлила Антона. Он бегал за ним по дому и пытался отомстить. Но потом успокоился и сбрил второй ус. Пришлось долго привыкать к новому имиджу.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети новости Improv Live Show Improv Live Show 2 сезон Improv Live Show-2 Антон Мурафа

Материалы по теме

Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade ушла в монастырь
Новости

Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade ушла в монастырь
Как избавиться от пауков в вашем доме
Полезные советы

Как избавиться от пауков в вашем доме
Бенедикт Камбербэтч: рожденный удивлять
Теленеделя

Бенедикт Камбербэтч: рожденный удивлять
Затерянный мир: призраки подводного мира – самые необычные и странные существа океана
Новости

Затерянный мир: призраки подводного мира – самые необычные и странные существа океанаЭксклюзив

Популярное на сайте

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Популярное видео

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK