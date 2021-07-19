Богдан Осадчук из сериала "Школа" шокировал подписчиков новым образом - видео Александр Кива

Александр Кива Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя» Все статьи автора...

Блогер и актер Богдан Осадчук Дмитрий Мунтян

Блогер и актер Богдан Осадчук, который запомнился многим телезрителям по роли Тохи в сериале "Школа", резко сменил имидж.