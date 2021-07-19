Богдан Осадчук из сериала "Школа" шокировал подписчиков новым образом - видео
19 июля 2021 10:12
Блогер и актер Богдан Осадчук
Дмитрий Мунтян
Блогер и актер Богдан Осадчук, который запомнился многим телезрителям по роли Тохи в сериале "Школа", резко сменил имидж.
Мнения подписчиков разделились: одним нравится новый образ повзрослевшего Богдана, другие – категорически против.
Я люблю экспериментировать с образами и не хочу оставаться актером одной роли. Сейчас я ищу себя и стараюсь показать, что могу играть не только паймальчика, но и опасного негодяя. Реакция аудитории понятна – они привыкли к одному Богдану, а увидели незнакомца с накрашенными глазами. Я не обижаюсь, у меня есть цель играть в полном метре и я не собираюсь останавливаться, – рассказывает Богдан Осадчук
Напомним,