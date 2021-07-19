Богдан Осадчук из сериала "Школа" шокировал подписчиков новым образом - видео

19 июля 2021 10:12 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Богдан Осадчук из сериала
Блогер и актер Богдан Осадчук
Дмитрий Мунтян

Блогер и актер Богдан Осадчук, который запомнился многим телезрителям по роли Тохи в сериале "Школа", резко сменил имидж.

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Фотосет с татуировками в провокационном малиновом пиджаке вызвал шквал хейта в его адрес.

Мнения подписчиков разделились: одним нравится новый образ повзрослевшего Богдана, другие – категорически против. 

Я люблю экспериментировать с образами и не хочу оставаться актером одной роли. Сейчас я ищу себя и стараюсь показать, что могу играть не только паймальчика, но и опасного негодяя. Реакция аудитории понятна – они привыкли к одному Богдану, а увидели незнакомца с накрашенными глазами. Я не обижаюсь, у меня есть цель играть в полном метре и я не собираюсь останавливаться, – рассказывает Богдан Осадчук

Напомним,

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