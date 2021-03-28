Блогер-миллионник София Стужук ответила на волну критики касательно пластики груди: Захотела и сделала

Многомиллионная армия поклонников Софии Стужук возмущена действиями знаменитости.

Девушка всю свою блогерскую деятельность была против пластики, призывая подписчиц любить свое тело таким, каким оно есть. Однако 23 марта она поставила импланты в грудь и сделала якорную подтяжку. Кадрами «до» и «после» звезда поделилась в своем микроблоге.

В посте София призналась, что длительное время старалась полюбить свою грудь, которая изменила форму после трех беременностей. А потом спонтанно решилась на серьезную операцию.

Теперь моя грудь будет реально грудь, а не сисюши-висюши, как я ее постоянно называла… Раньше я действительно не хотела делать грудь... Сейчас захотелось. Вот просто решила, что мне это нужно... Каждый сам решает. Для меня было плохо, стало допустимо. Стало можно,

– написала Стужук.

Instagram-stories Софии Стужук / социальная сеть Instagram

Многие подписчики не разделяют такое решение знаменитости, они утверждают, что девушка сама себе противоречит: «Забавно. Так легко меняются настолько радикальные взгляды», «Вот и все принятие себя», «Я бы лучше к психологу пошла, чем кромсать себя», «Как печально испытывать разочарование в человеке, который для тебя был когда-то так умен и так много полезного нес в массы».

Нашлись и те, кто поддержал блогера: «Ты прекрасна. Это твое тело. Твое дело», «Удивлена, но не осуждаю. И да... люди меняются, обстоятельства, мнения».

Напомним,