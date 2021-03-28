Блогер-миллионник София Стужук ответила на волну критики касательно пластики груди: Захотела и сделала

28 марта 2021 17:00 Катерина Даниленко
Блогер-миллионник София Стужук ответила на волну критики касательно пластики груди: Захотела и сделала
Блогер-миллионник София Стужук
социальная сеть Instagram

Многомиллионная армия поклонников Софии Стужук возмущена действиями знаменитости.

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Девушка всю свою блогерскую деятельность была против пластики, призывая подписчиц любить свое тело таким, каким оно есть. Однако 23 марта она поставила импланты в грудь и сделала якорную подтяжку. Кадрами «до» и «после» звезда поделилась в своем микроблоге.

В посте София призналась, что длительное время старалась полюбить свою грудь, которая изменила форму после трех беременностей. А потом спонтанно решилась на серьезную операцию.

Теперь моя грудь будет реально грудь, а не сисюши-висюши, как я ее постоянно называла… Раньше я действительно не хотела делать грудь... Сейчас захотелось. Вот просто решила, что мне это нужно... Каждый сам решает. Для меня было плохо, стало допустимо. Стало можно,
– написала Стужук.

Instagram-stories Софии Стужук / социальная сеть Instagram

Многие подписчики не разделяют такое решение знаменитости, они утверждают, что девушка сама себе противоречит: «Забавно. Так легко меняются настолько радикальные взгляды», «Вот и все принятие себя», «Я бы лучше к психологу пошла, чем кромсать себя», «Как печально испытывать разочарование в человеке, который для тебя был когда-то так умен и так много полезного нес в массы».

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Нашлись и те, кто поддержал блогера: «Ты прекрасна. Это твое тело. Твое дело», «Удивлена, но не осуждаю. И да... люди меняются, обстоятельства, мнения».

Напомним,

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