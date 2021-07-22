GOVOR: в TikTok легче пробиться, чем в Instagram

GOVOR – талантливый певец и блогер Дмитрий Говоренко – всего за несколько месяцев в TikTok набрал более полумиллиона подписчиков. Как добиться подобного результата, артист рассказал в эксклюзивном интервью

TikTok – идеальная площадка для раскрутки звезд

Дима, ваш TikTok вызывает удивление – полное отсутствие хайповых, бессмысленных видео. Скорее, движение в сторону социальных роликов – жизненных, важных. Почему выбрали это направление?

TikTok с его многомилионной аудиторией сейчас находится на пике популярности. Для меня эта платформа дает возможность реализовывать себя и помогать другим. Я верю, что среди хайпа и мусора мои ролики выделяются своим смыслом – тем самым я хочу помочь своим подписчикам или просто случайному зрителю осознать какие-то жизненные моменты, стать лучше, не поступать так, как это показано в роликах, и главное – сохранять веру в себя, в добро и в человечность.

В вашем Instagram – 70 тыс. подписчиков, в TikTok – 800 тыс. В TikTok вы создали страницу несколько месяцев назад, и уже такой результат. В чем причина такой разницы?

Действительно, я создал страницу в TikTok не так давно, а подписчиков там в разы больше. Это объясняется тем, что в TikTok легче пробиться, чем в Instagram. Платформа TikTok менее коммерческая в сравнении с Instagram, где изобилие рекламы. Мое мнение – это сейчас самая идеальная площадка для раскрутки молодых звезд и начинающих блогеров.

Главное – быть уникальным

Сколько может заработать молодой тиктокер, который только два-три месяца снимает ролики?

Зарабатывать можно от 500 долларов и выше. Это может быть и 2 тыс. долларов, и 3 тыс., в зависимости от вашего контента, целевой аудитории, подписчиков и просмотров ваших роликов. Так что единой цены нет.

Сколько у вас времени уходит на создание одного ролика?

Сложно сказать, потому что по одному ролику никогда еще не снимали. Обычно мы выделяем целый день и так его и называем – «День ТикТока». Снимаем в течение этого дня минимум семь, максимум – 14–15 роликов. Мы всегда продумываем сценарии заранее, но бывает, что какое-то классное видео получается чисто случайно. Когда ты беспрестанно в процессе – вдохновение может осенить прямо на съемочной площадке.

В TikTok очень важно чем-то выделиться, найти свою фишку, а потом применять ее постоянно. 5 ваших советов, как это сделать грамотно.

Абсолютно верно. Чтобы всегда быть в топах и рекомендациях в TikTok – надо быть уникальным, не похожим на других, интересным. У TikTok свой алгоритм: больше просмотров – выше шанс попасть в рекомендации. Работает и такая схема: чем больше тебя смотрят – тем больше тебя смотрят. Как результат, TikTok помогает и отправляет твое видео в рекомендации. А почему люди начинают смотреть видео – зависит от многих факторов.

Мои 5 советов для начинающих.

1. Вы должны иметь четкий план того, что будете снимать.

2. Важна камера, на которую будете снимать. В принципе, можно снимать и на телефон, но надо помнить, что количество просмотров зависит от качества видео, так как изначально все обращают внимание на картинку, а потом уже на смысл. На качество ролика влияет и освещение. В случае если вы снимаете на улице – у вас обязательно должен быть отражатель света, если же в помещении – необходим хороший источник света.

3. Частота публикаций видео, их регулярность способствуют росту статистики, обхвату – соответственно, и увеличению количества зрителей и подписчиков. Выкладывать ролики нужно минимум раз в два дня, а то и каждый день, чтобы ни TikTok, ни подписчики о вас не забывали, и вы были в рекомендациях.

4. Не унывайте, если вы только начали вести TikTok, а просмотров и подписчиков мало. По моему опыту – это вопрос времени. Качественный ролик, регулярность выкладывания видео – поначалу минимум раз в день – и вы обязательно добьетесь результата.

5. Очень важный момент – ваш TikTok-профиль не должен содержать запрещенный контент. Это, в первую очередь, сцены насилия, угрозы причинения физического вреда, продвижение криминальной, дискриминационной тематики – в общем, нужно тщательно подвергать проверке и фильтровать всё, что вы делаете. Иначе ваши выставленные ролики с нежелательным контентом TikTok будет блокировать – как следствие, со временем вы перестанете попадать в рекомендации и топы.

Мой главный совет – несите в мир добро и используйте TikTok для пользы без вреда социуму.

5 млн гривен взлетели на воздух

Среди последних ваших событий – выход клипа под названием «Феррари». О чем он?

На данный момент клип еще не вышел. У нас была презентация на одном из каналов, эфир – в конце июня. На платформы мы будем выгружать клип в течение двух недель. Наш клип о трех простых ребятах, которые умеют расслабляться, отдыхать, зажигать под кайфовую музыку и с красивыми девушками. Главное, что в нашем клипе есть юмор, на котором в принципе мы все и строим.

Что интересного происходило на съемках?

Ух, сложно выделить что-то конкретное. Каждый съемочный день был интересен по-своему. Посмотрев эту работу, вы поймете, что мы повеселились от души. Клип – это результат нашего совместного труда и классного времяпровождения.

В клипе есть момент, когда Ferrari после поджога взрывается. Это обманка или машину реально уничтожили? Чья задумка?

Конечно же, это была обманка – поджог Ferrari стоимостью 5 млн гривен. Это просто классная графика. А кто придумал, сейчас точно не помню, но кто-то из нас это точно. (Улыбается.)

Чем порадуете поклонников в ближайшее время? Стоит ли еще ждать таких зрелищных клипов и когда?

Планируем делать шоу на YouTube-канале. Будем приглашать крутых, известных гостей – думаю, уже в очень скором времени. По поводу клипов – съемку нового наметили где-то на начало, середину июля. Подробности пока держу в секрете.

И вопрос, интересующий многих поклонниц: ваше сердце сейчас занято или свободно?

Мое сердце сейчас свободно.

Текст: Александр Кива, ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

