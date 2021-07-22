Тиктокер и блогер Дмитрий Пелех: TikTok любит живые эмоции

В его TikTok – 3 млн подписчиков. Блогер и тиктокер Дмитрий Пелех считает: чтобы стать успешным, нужно работать много

Образ Ботана? Почему бы и нет

У вас в TikTok – 3 млн подписчиков, в Instagram – всего 41 тысяча. Как объясните такую разницу?

Я начинал свой путь блогерства с Instagram, но уже тогда все начали снимать в социальную сеть TikTok, к которой я относился скептически, однако решил попробовать. Трендовые ролики, которые снимал в TikTok, у меня не заходили, поэтому решил пробовать более социальные – из них и родился образ Ботана. Благодаря ему пришло огромное количество подписчиков, ведь люди увидели что-то новое. Этим и объясняется разница с Instagram, так как основное количество аудитории пришло в TikTok благодаря именно этому образу.

Почему выбрали социальное направление? Многие предпочитают хайп...

Социальные ролики ближе всего к душе – это видно по отдаче подписчиков. Однако помимо такого контента, иногда приходят прикольные идеи для съемки пранков, которые также можно найти на страницах в моих социальных сетях. Еще до того как начал снимать, сам смотрел социальные ролики, но не думал, что однажды стану этим заниматься, – нужна была камера, актеры, а всего этого не было. Сейчас же меня окружает крутая команда, которая помогает воплощать любые идеи в реальность.

В TikTok легче пробиться, чем в Instagram?

Не сказал бы, что в TikTok это сделать легче. Эта соцсеть требует больше креатива, попыток, идей. Здесь у всех равные шансы – будь ты известная личность либо простой человек. Играет роль только ваша фантазия и то, чем ты сможешь удивить зрителя. В Instagram же наоборот – какую бы крутую концепцию ты ни придумал для своего аккаунта, он не будет продвигать тебя без денежных вложений.

TikTok ждет успех

Некоторые до сих пор относятся к TikTok как к чему-то кринжовому...

Это абсолютно нормально, что не все принимают TikTok. Подобные люди мне встречались и встречаются до сих пор. Эта же история повторяется с каждой социальной сетью. К примеру, Instagram, в котором поначалу были только фотографии еды и селфи, никто не признавал. Ныне – это огромная площадка с крупными бизнес-компаниями. Подобное ожидает и TikTok – он до сих пор формируется как социальная сеть, только в другом формате. А не признающие эту соцсеть люди в будущем будут жалеть, что не успели подняться здесь бесплатно, так как уверен – TikTok ждет та же судьба, что и Instagram.

Вы согласны с мнением многих блогеров, что TikTok никогда не вытеснит Instagram, учитывая колоссальную разницу в количестве ваших подписчиков данных соцсетей?

Считаю, что TikTok и не нужно вытеснять Instagram. Это социальные сети с абсолютно разными форматами, и они не конкурируют друг с другом. Вряд ли люди, зарегистрировавшись в TikTok, перестанут сидеть в Instagram. Согласен, TikTok намного быстрее набирает обороты, чем Instagram в свои годы, но это объясняется тем, что во времена Instagram не у всех были даже телефоны.

Вместе мы сила

Как придумываете идеи для своих видео? Помогает ли вам кто-то?

Придумывать идеи для роликов – это отдельный процесс, который часто занимает больше времени, чем сами съемки. Созданием идей занимаемся вместе с лучшим другом, в TikTok его можно найти под ником Val4a, а также не обходимся без помощи нашей команды Govor Production. В TikTok мы выделяемся уникальным контентом, стараясь не повторять снятое другими. Придумывание идей занимает достаточное количество времени, но когда ловишь волну вдохновения, идеи рождаются одна за другой – не успеваешь их записывать.

На видео попадает 15–20 секунд, а сколько времени уходит на подготовку?

Основную часть нашего контента мы снимаем на камеру, поэтому чтобы зритель увидел ролик в 15–20 секунд, нам требуется пройти огромный процесс, включающий в себя организацию съемок (договориться с оператором, собрать актеров, выбрать локации), съемки, монтаж. По времени это очень затратно, но практически незаметно, ведь занимаешься любимым делом и получаешь удовольствие от фидбека подписчиков.

TikTok – это основное ваше занятие или у вас есть и другие проекты?

TikTok – это одно из моих основных направлений, но на данный момент мы с командой работаем еще над несколькими проектами, включая музыкальные и проекты для YouTube. Уверен, что в скором времени сможем удивить вас новой порцией крутого и качественного контента – на ближайшее время поставлены высокие цели.

5 ваших советов начинающим тиктокерам, чтобы развить страницу правильно и стать успешным.

– Чтобы стать успешным, нужно очень много работать. Не бывает ничего просто так.

1. Делать. Не ждать идеального момента, возможности. Их не будет.

2. Включайте фантазию, придумывайте то, чего еще не делали другие, или стремитесь к тому, чтобы сделать что-то круче других.

3. Будьте готовы к неудачам, ошибкам, хейту. Это все будет на пути, проходя через это будете попадать на новый уровень.

4. TikTok любит живые эмоции, поэтому будьте собой и делайте как чувствуете.

5. Не слушайте тех, кто до сих пор считает TikTok кринжовым.

Александр Кива, журнал ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

