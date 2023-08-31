Як розкрутити TikTok? Поради від блогера-мільйонника Богдана Шелудяка

Ведучий шоу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк розкрив секрет успіху своїх акаунтів у соцмережах.

31 серпня відзначають Всесвітній день блогу. На честь цього ведучий шоу «Хто зверху?» на Новому каналі та блогер-мільйонник Богдан Шелудяк пригадав старт своєї діяльності у соцмережах і дав кілька порад з власного досвіду.

Коли я лише починав вести TikTok, то знімав трендові ідеї. Потім зрозумів, що це штука швидкоплинна, і далеко на ній не заїдеш. Тож почав придумувати власні ролики. Надихався всім, що бачив навколо. Хоч як би це банально звучало. Треба просто вміти спостерігати й знаходити серед буденних, здавалося б, речей щось цікаве. Згодом я побачив, що життєві ролики, де кожен може впізнати себе, справді заходять найкраще, – ділиться Богдан. – Моє найпопулярніше відео набрало близько 10 мільйонів переглядів. Це було опитування людей на Хрещатику. Я їм ставив незручні, трохи дивні запитання, й отримував не менш дивні відповіді (сміється). Але це було ще десь 2019 року. Наразі ролики набирають в середньому по 5–6 мільйонів.

Ведучий шоу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

Спочатку Бодя знімав ролики сам. З часом зрозумів, що ведення акаунту – енерговитратна річ, яка неабияк виснажує. Тож зараз він працює з людьми, які допомагають розкручувати та реалізовувати його ідеї.

Я не можу себе назвати супер-пупер тіктокером, адже є блогери, в яких аудиторії по п’ять і більше мільйонів. У мене лише півтора. Але! Всі ці підписники з України. На відміну від тих, у кого 50% аудиторії можуть складати жителі інших країн. Така ж ситуація і з переглядами. Майже всі мої – від українців. Є таке поняття як «якість переглядів». За цим показником у мене висока якість, – каже Шелудяк.

Ведучий шоу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

Ще одна важлива порада від Богдана Шелудяка: коли починаєте свій блог у соцмережі, ставте чітку мету.

Зізнаюсь, у мене не було мети заробляти на TikTok. Я хотів підвищити свою популярність та здобути аудиторію. TikTok – це безкоштовне джерело трафіку. Для того ж Instagram. Приміром, коли ще не існувало Reels, то класним варіантом знайти нових підписників було знімати ролики у TikTok, через які люди переходили в Instagram, – говорить блогер та ведучий. – До речі, в мене зараз змінився й підхід до ведення Instagram. Раніше роками я щодня знімав контент, наче на роботу ходив. А зараз роблю це лише тоді, коли є, що знімати. Ну чи так звані комерційні прояви.

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