В Украине просчитали риски осложнений от коронавируса для всех возрастных групп
В Совете национальной безопасности и обороны Украины рассказали, кто точно выживет в случае эпидемии коронавируса на территории страны.
Китайские врачи считают, что смертность от коронавируса находится в прямой зависимости от возраста заразившихся пациентов.
Статистика это подтверждает, и украинские врачи решили посчитать точные риски для каждой возрастной категории:
По результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для них показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.Для 40-49-летних – 0,3%, для 50-59-летних – 1,3%, для 60-69-летних – 3,4%, для 70-79-летних – 7,8%
Чаще всего вирус поражает людей пожилого возраста (80+), в этой возрастной группе вероятность заболевания возрастает до 13,5%.
Напомним,