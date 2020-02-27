В Украине просчитали риски осложнений от коронавируса для всех возрастных групп

27 февраля 2020 23:00 Алла Лысак
В Украине просчитали риски осложнений от коронавируса для всех возрастных групп
В Украине просчитали риски осложнений от коронавируса для всех возрастных групп
pixabay.com

В Совете национальной безопасности и обороны Украины рассказали, кто точно выживет в случае эпидемии коронавируса на территории страны.

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На сегодняшний день, 27 февраля, коронавируса в Украине нет, однако COVID-19 продолжает распространяться по миру и, к сожалению, никто не может дать гарантии, что эпидемия не зацепит и нашу страну. 

Китайские врачи считают, что смертность от коронавируса находится в прямой зависимости от возраста заразившихся пациентов.

Статистика это подтверждает, и украинские врачи решили посчитать точные риски для каждой возрастной категории:

По результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для них показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.Для 40-49-летних – 0,3%, для 50-59-летних – 1,3%, для 60-69-летних – 3,4%, для 70-79-летних – 7,8%

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Также имеет значение наличие или отсутствие хронических заболеваний, например, сахарного диабета. Фактором риска выступают и заболевания дыхательной системы.

Чаще всего вирус поражает людей пожилого возраста (80+), в этой возрастной группе вероятность заболевания возрастает до 13,5%.

Напомним,

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