Британец поборол коронавирус при помощи виски

18 февраля 2020 11:30 Алла Лысак
Британец поборол коронавирус при помощи виски
Британец поборол коронавирус при помощи виски
pixabay.com

25-летний британец придумал свою собственный метод борьбы с коронавирусом.

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Житель Соединенного Королевства сумел вылечиться от смертельного китайского коронавируса при помощи виски, об этом он рассказал в интервью британскому изданию.

Коннор подхватил вирус во врем поездки в Китай, где он преподавал английский язык в одном из университетов. Месяц назад его госпитализировали, он провел под наблюдением врачей 2 недели, а потом полностью поправился.  

Я был в шоке, когда узнал, что у меня коронавирус. В тот момент была такая паника, думал, что умру!

По словам британца, вылечиться ему помогли виски и ингалятор.

Я страдал от сильного кашля, поэтому пользовался ингалятором, пил горячий виски с медом. Это достаточно старомодные лекарства.

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Коннор признался, что не принимал никаких лекарств, в том числе прописанных врачами.

Впрочем, по мнению врачей, виски тут совсем не при чем, излечиться молодому человеку помог собственный иммунитет. 

Напомним,

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