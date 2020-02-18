Британец поборол коронавирус при помощи виски
25-летний британец придумал свою собственный метод борьбы с коронавирусом.
Коннор подхватил вирус во врем поездки в Китай, где он преподавал английский язык в одном из университетов. Месяц назад его госпитализировали, он провел под наблюдением врачей 2 недели, а потом полностью поправился.
Я был в шоке, когда узнал, что у меня коронавирус. В тот момент была такая паника, думал, что умру!
По словам британца, вылечиться ему помогли виски и ингалятор.
Я страдал от сильного кашля, поэтому пользовался ингалятором, пил горячий виски с медом. Это достаточно старомодные лекарства.
Впрочем, по мнению врачей, виски тут совсем не при чем, излечиться молодому человеку помог собственный иммунитет.
Напомним,