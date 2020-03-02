Как не подхватить коронавирус в большом городе?
В больших городах и опасностей подхватить вирус больше, но есть работающие способы снизить риски заражения.
Общественный транспортвируса.
Коронавирус передается от человека к человеку воздушно капельным путем, в автобусе или метро мы все находимся в достаточно близком контакте друг с другом. Если кто-то чихает или кашляет, то маленькие капли слюны выбрасываются в воздух и распространяются по всему периметру.
Люди, пользующиеся общественным транспортом в период эпидемии, заболевают в 6 раз чаще.
Толпы
В странах, где зафиксирован коронавирус, отменяют большую часть массовых мероприятий, потому что в толпе заразиться инфекцией можно гораздо быстрее.
Школы
Начальные и средние школы работают сейчас в другом режиме из-за вспышки COVID-19. Несмотря на то, что дети почти не сталкиваются с осложнениями от коронавируса, они могут заражать членов своих семей.
Офисы
В ВОЗ советуют не здороваться за руку с посетителями, держаться на дистанции приблизительно в один метр и не стесняться сказать человеку, чтобы он отодвинулся, если вы увидели выраженные симптомы ОРВИ.
Напомним,