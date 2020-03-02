Как не подхватить коронавирус в большом городе?

Как не подхватить коронавирус в большом городе?

В больших городах и опасностей подхватить вирус больше, но есть работающие способы снизить риски заражения.

Общественный транспорт

Общественный транспорт считается идеальным местом для распространения вируса

Коронавирус передается от человека к человеку воздушно капельным путем, в автобусе или метро мы все находимся в достаточно близком контакте друг с другом. Если кто-то чихает или кашляет, то маленькие капли слюны выбрасываются в воздух и распространяются по всему периметру.

Люди, пользующиеся общественным транспортом в период эпидемии, заболевают в 6 раз чаще.

Толпы

В странах, где зафиксирован коронавирус, отменяют большую часть массовых мероприятий, потому что в толпе заразиться инфекцией можно гораздо быстрее.

Школы

Начальные и средние школы работают сейчас в другом режиме из-за вспышки COVID-19. Несмотря на то, что дети почти не сталкиваются с осложнениями от коронавируса, они могут заражать членов своих семей.

Офисы

Сложно представить себе город, даже охваченный пандемией коронавируса, в котором бы резко прекратили работать все офисы. Людям приходится продолжить работать, но как избежать опасности?

В ВОЗ советуют не здороваться за руку с посетителями, держаться на дистанции приблизительно в один метр и не стесняться сказать человеку, чтобы он отодвинулся, если вы увидели выраженные симптомы ОРВИ.

Напомним,