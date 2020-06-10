Ученые обнаружили людей с иммунитетом к коронавирусу

Обнаружены иммунные Т-клетки, способные реагировать на коронавирус при первом контакте.

Исследователи и вирусологи продолжают изучать иммунитет, который формируется после заражения человека COVID-19. Однако у некоторых людей, как удалось выяснить, иммунитет против коронавируса уже существует, хотя с патогеном они не встречались.

Неожиданное открытие поставило перед учеными множество вопросов.

От чего зависит наличие Т-клеток, способных узнавать коронавирус?

Влияет ли подобный иммунитет на течение заболевания?

Пока медики склоняются к тому, что иммунитет образовался у людей, которые встречались с вирусами из семейства коронавирусов. Так называемая перекрестная реактивность позволила Т-клеткам узнать коронавирус нового типа из-за того, что генетически он очень похож на другие.

Ученые отметили, что люди, как правило, переносят коронавирусы легко, в виде простуды.

Напомним,