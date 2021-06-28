4 вопроса, которые стоит задать ребёнку, если он плохо себя ведет

4 вопроса, которые стоит задать ребёнку, если он плохо себя ведет

Что делать, если ребенок плохо себя ведет – объясняет психолог Дмитрий Карпачев.

Родители нередко сталкиваются с детскими капризами и непростым поведением малышей. Иногда максимально эффективное решения конфликтов между родителями и детьми – разговор.

Какие 4 вопроса стоит задать своему ребенку, если он плохо себя ведет? Об этом рассказал ведущий реалити «Супермама» и «Супербабушка» на СТБ, эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

Телеведущий часто делится в своих социальных сетях полезными советами и лайфхаками. Так, эксперт рассказал, какие простые вопросы помогут наладить отношения с детьми.

«Иногда вместо наказания с ребенком лучше поговорить. Ведь главное – это не наказать его, а научить, как правильно. И разговор в ряде случаев может быть более эффективен для решения этой задачи.

ПОЧЕМУ ты это сделал, зная, что поступаешь плохо? Суть вопроса − попытаться узнать истинные причины плохого поведения и прояснить, что сам ребёнок думает об этом.

МОГ ли ты поступить по-другому? Этот вопрос учит ребёнка видеть другие варианты поведения в сложных и неоднозначных для него ситуациях. Если ребёнок затрудняется вам ответить, предложите ему свои варианты.

КАК мне поступить в этой ситуации? Есть такое замечательное правило: “Ребёнок больше всего нуждается в любви и поддержке именно тогда, когда меньше всего этого заслуживает”. Вопрос направлен на формирование доверительных отношений, которые являются основой воспитания.

ЕСЛИ ситуация повторится, как ты поступишь в следующий раз? Задача вопроса − построить правильную модель поведения. Представления ребёнка о том, как в следующий раз поступить по-другому, повышает его шансы на приемлемое поведение.

Конечно же, эти вопросы не гарантия отсутствия плохого поведения, но они существенно снижают напряжение в отношениях», - делится эксперт.

Узнайте больше ценных советов о воспитании детей! Смотрите премьерные выпуски реалити «Супермама» и «Супербабушка» – скоро на СТБ.