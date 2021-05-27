Невероятная картофельная запеканка со скумбрией: легкий рецепт быстрого ужина
27 мая 2021 01:00
Невероятная картофельная запеканка со скумбрией: легкий рецепт быстрого ужина от Григория Германа
пресс-служба канала Украина
Как приготовить быстрый ужин? Григорий Герман делится рецептом запеканки, которую вы приготовите, проведя на кухне минимум времени.
запеканку с картофелем, скумбрией и луком в сливках, проведя на кухне минимум времени.
Ингредиенты:
- Картофель – 500 г
- Лук порей – 2 шт.
- Яйцо – 4 шт.
- Скумбрия копченая – 1 шт.
- Хрен белый – 2 ч. л.
- Сливки – 100 мл
- Горчица – 1 ст. л.
- Мускатный орех, перец молотый и соль
Способ приготовления:
- Картофель очистить и нарезать тонкими слайсами. Выложить на противень и залить теплой водой (на уровне картофеля). Поставить в духовку, разогретую до 220 градусов. Картофель должен дойти до состояния альденте.
- Тем временем следует приготовить заливку. Поставить сковороду на огонь и добавить немного масла. Измельчить лук порей и высыпать в разогретое масло. Смешать сливки, горчицу, хрен, молотый перец, мускатный орех и соль. Залить сливочную смесь в сковороду и перемешать. Как только сливки начнут загустевать, убрать с огня.
- Скумбрию очистить от кожи и костей, нарезать небольшими кусочками.
- Достать картофель из духовки и осторожно слить часть воды в сливочную заливку. Перемешать заливку и выложить ее на картофель. Сверху выложить скумбрию. С помощью ложки сделать небольшие ямки в запеканке и вбить яйца. Отправить запеканку в духовку, предварительно уменьшив температуру до 180 градусов. Запекать в течении 20-25 минут. Приятного аппетита!
Напомним,