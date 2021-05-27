Невероятная картофельная запеканка со скумбрией: легкий рецепт быстрого ужина

27 мая 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Невероятная картофельная запеканка со скумбрией: легкий рецепт быстрого ужина
Невероятная картофельная запеканка со скумбрией: легкий рецепт быстрого ужина от Григория Германа
пресс-служба канала Украина

Как приготовить быстрый ужин? Григорий Герман делится рецептом запеканки, которую вы приготовите, проведя на кухне минимум времени.

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Ведущий программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» и известный кулинар Григорий Герман разбирается не только в изысканных оригинальных рецептах, а и в экспресс-блюдах. Так, кулинарный эксперт рассказал, как приготовить невероятную запеканку с картофелем, скумбрией и луком в сливках, проведя на кухне минимум времени.

Ингредиенты:

  • Картофель – 500 г
  • Лук порей – 2 шт.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Скумбрия копченая – 1 шт.
  • Хрен белый – 2 ч. л.
  • Сливки – 100 мл
  • Горчица – 1 ст. л.
  • Мускатный орех, перец молотый и соль

Способ приготовления:

  1. Картофель очистить и нарезать тонкими слайсами. Выложить на противень и залить теплой водой (на уровне картофеля). Поставить в духовку, разогретую до 220 градусов. Картофель должен дойти до состояния альденте.
  2. Тем временем следует приготовить заливку. Поставить сковороду на огонь и добавить немного масла. Измельчить лук порей и высыпать в разогретое масло. Смешать сливки, горчицу, хрен, молотый перец, мускатный орех и соль. Залить сливочную смесь в сковороду и перемешать. Как только сливки начнут загустевать, убрать с огня.
  3. Скумбрию очистить от кожи и костей, нарезать небольшими кусочками.
  4. Достать картофель из духовки и осторожно слить часть воды в сливочную заливку. Перемешать заливку и выложить ее на картофель. Сверху выложить скумбрию. С помощью ложки сделать небольшие ямки в запеканке и вбить яйца. Отправить запеканку в духовку, предварительно уменьшив температуру до 180 градусов. Запекать в течении 20-25 минут. Приятного аппетита!

Напомним,

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