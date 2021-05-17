Творожные маффины: рецепт вкусного и питательного блюда на завтрак или перекус от Татьяны Мокриди

17 мая 2021 22:35 Юлия Туренко
Творожные маффины: рецепт вкусного и питательного блюда на завтрак или перекус от Татьяны Мокриди
Творожные маффины: рецепт вкусного и питательного блюда на завтрак или перекус
instagram.com/mokridi_tetyana

Хотите побаловать родных вкусненьким? Тогда этот рецепт вам пригодится. Как дома приготовить невероятно вкусные творожные маффины – читайте в нашем материале.

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Директор Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Татьяна Мокриди поделилась простым рецептом маффинов, которые могут стать и вкусным завтраком, и перекусом для школьников.

На днях приготовила маффины для своих дочерей, – говорит директор. – Теперь они прибегают за ними на кухню во время перерывов между уроками. Надо же как-то разнообразить рацион на дистанционном обучении.

Ингредиенты:

  • 200 г – пшеничной муки
  • 250 г – творога
  • 150 г – сливочного масла
  • 150 г – сахара
  • 2 шт. – яиц
  • 8 г – ванильного сахара
  • 0,5 ч. л. – лимонного сока
  • щепотка соли

Приготовление:

  1. Поставьте на огонь небольшую емкость. Положите туда масло. Растопите и оставьте остывать.
  2. В отдельной мисочке взбейте яйца. Добавьте к ним соль и частями сахар.
  3. К яичной смеси добавьте ванильный сахар.
  4. Разотрите толкушкой или вилкой творог.
  5. Когда творог приобретет желаемую консистенцию, влейте в него яичную массу, а затем охлажденное масло.
  6. Погасите соду лимонным соком и добавьте к яично-творожной массе. Всыпьте муку и тщательно размешайте тесто.
  7. Формы для выпечки маффинов смажьте маслом и отправьте туда тесто, наполняя емкости до половины.
  8. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте маффины 20-25 минут.

Творожные маффины: рецепт вкусного и питательного блюда на завтрак или перекус / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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