Молодая капуста на гриле с красной икрой и яблочным пюре: рецепт от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова

25 мая 2021 00:40 Юлия Туренко
Молодая капуста на гриле с красной икрой и яблочным пюре: рецепт от шефа
Шеф "Адской кухни" Алекс Якутов
пресс-служба Нового канала

Капуста – не только для салата, борща и голубцов. Шеф «Адской кухни» Нового канала рассказал, как еще вкусно приготовить хрустящий овощ.
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Пока продолжается сезон молодой капусты, не упустите возможность приготовить из нее аппетитные и вкусные блюда. Первое, что приходит на ум, – это, конечно же, салат. Но существует множество других вкусностей. Шеф кулинарного реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов делится оригинальным рецептом молодой капусты на гриле.

Ингредиенты:

  • 1 шт. – молодой капусты
  • 20 г – яблочного сидра
  • 5 г – растительного масла
  • 1 ч. л. – красной икры
  • 1 ч. л. – щучьей икры
  • Соль, перец, кориандр по вкусу
  • Зеленый лук и укроп

Ингредиенты для яблочно-картофельного пюре:

  • 1 шт. – яблоки Семеренко
  • 2 шт. – картофеля
  • 100 г – сливочного масла
  • 20 г – сока лимона
  • 100 г – сливок

Ингредиенты для соуса:

  • 300 г – белого сухого вина
  • 100 г – лука
  • 100 г – моркови
  • 200 г – рыбного бульона
  • 200 г – 33% сливок
  • Соль, сахар по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отрежьте ¼ капусты. Посолите, поперчите и посыпьте ее кориандром. Добавьте яблочный сидр. Сбрызните маслом. Замаринуйте на час.
  2. Затем положите на раскаленный гриль или сковороду. Обжарьте с двух сторон. Выложите на пергамент и налейте немного маринада, в котором была капуста. Дайте отдохнуть под фольгой.

Приготовление яблочно-картофельного пюре:

  1. Нарежьте яблоко и картофель мелкими кубиками. Обжарьте на сливочном масле. Добавьте соль и сок лимона.
  2. Влейте 100 г сливок. Накройте крышкой и тушите до готовности картофеля.
  3. Взбейте в блендере и пропустите через сито. Посолите.

Приготовление соуса:

  1. Нарежьте мелкой соломкой лук и морковь.
  2. Залейте ингредиенты вином и выпарите его два раза. Процедите.
  3. К овощам добавьте рыбный бульон. Выпарите его два раза.
  4. Добавьте сливки, посолите и поперчите. Дайте покипеть 2-3 минуты.
  5. Выложите на тарелку пюре. Сверху положите капусту и полейте ее соусом. Украсьте по 1 ч. л. красной и щучьей икры. Добавьте зеленый лук и укроп.

Молодая капуста на гриле с красной икрой и яблочным пюре: рецепт от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова / пресс-служба Нового канала

И ждите премьеру кулинарного реалити «Адская кухня» уже этой осенью на Новом канале.

Напомним,

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