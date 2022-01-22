Анита Луценко впервые показала лицо мужа - фото

Фитнес-тренеру Аните Луценко можно вручать медаль за скрытность.

Экс-ведущей проекта «Зважені та щасливі» удавалось долгое время скрывать своего дочь Мию. Анита Луценко ждала, чтобы девочка была готова стать примером для других.

А вот за мужа Аниты вовсе до сих пор мало что известно. Как признается фитнес-тренер в своих интервью, он не публичный человек и не очень хочет светиться на публике.

Анита Луценко с мужем / instagram.com/anitasporty

Но случаются такие моменты, когда Луценко решается поделиться сокровенным в своем Инстаграм. Вот и в субботу она опубликовала целую серию романтических фото с мужем.

Анита Луценко с мужем / instagram.com/anitasporty

На одном из снимков мужчина нежно целует Аниту в лоб на фоне скал, а на втором - звезда позирует на руках у любимого. Пара буквально светится от счастья.

Комментариев под фотографиями Луценко решила не оставлять. Она лишь поставила два смайликами в виде красных сердец. Фолловеры фитнес-тренера поблагодарили ее за откровенность и засыпали супругов комплиментами.

Анита Луценко с мужем / instagram.com/anitasporty

Напомним,