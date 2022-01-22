Анита Луценко впервые показала лицо мужа - фото
22 января 2022 16:10
Фитнес-тренер Анита Луценко
instagram.com/anitasporty
Фитнес-тренеру Аните Луценко можно вручать медаль за скрытность.
Анита Луценко ждала, чтобы девочка была готова стать примером для других.На одном из снимков мужчина нежно целует Аниту в лоб на фоне скал, а на втором - звезда позирует на руках у любимого. Пара буквально светится от счастья.Напомним,
А вот за мужа Аниты вовсе до сих пор мало что известно. Как признается фитнес-тренер в своих интервью, он не публичный человек и не очень хочет светиться на публике.
Анита Луценко с мужем / instagram.com/anitasporty
Анита Луценко с мужем / instagram.com/anitasporty
Анита Луценко с мужем / instagram.com/anitasporty