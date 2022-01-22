Анита Луценко впервые показала лицо мужа - фото

22 января 2022 16:10 Туренко Андрей
Анита Луценко впервые показала лицо мужа - фото
Фитнес-тренер Анита Луценко
instagram.com/anitasporty

Фитнес-тренеру Аните Луценко можно вручать медаль за скрытность.

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Экс-ведущей проекта «Зважені та щасливі» удавалось долгое время скрывать своего дочь Мию. Анита Луценко ждала, чтобы девочка была готова стать примером для других.

А вот за мужа Аниты вовсе до сих пор мало что известно. Как признается фитнес-тренер в своих интервью, он не публичный человек и не очень хочет светиться на публике.

Анита Луценко с мужем / instagram.com/anitasporty
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Но случаются такие моменты, когда Луценко решается поделиться сокровенным в своем Инстаграм. Вот и в субботу она опубликовала целую серию романтических фото с мужем.

Анита Луценко с мужем / instagram.com/anitasporty
На одном из снимков мужчина нежно целует Аниту в лоб на фоне скал, а на втором - звезда позирует на руках у любимого. Пара буквально светится от счастья.

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Комментариев под фотографиями Луценко решила не оставлять. Она лишь поставила два смайликами в виде красных сердец. Фолловеры фитнес-тренера поблагодарили ее за откровенность и засыпали супругов комплиментами.

Анита Луценко с мужем / instagram.com/anitasporty
Напомним, 

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