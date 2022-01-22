Менеджер Регины Тодоренко прокомментировал слухи о беременности ведущей

На этой неделе Регина Тодоренко стала главной героиней сразу двух тем для обсуждения.

Сначала Регину Тодоренко обвинили в обмане. Писательница Дарина Мишина заявила, что работала над детской книгой для ведущей, однако неожиданно ее представители отказались от сотрудничества и не заплатили гонорар.

Следом в Сети начали появляться слухи о второй беременности Тодоренко. Первыми о возможном пополнении в семье ведущей сообщили администраторы Telegram-канала «Только никому».

Регина Тодоренко с мужем и сыном / instagram.com/reginatodorenko

Фолловеры Регины также заметили, что в последнее время она начала публиковать в Инстаграм фотографии и видео, снимая себя исключительно выше пояса или же прикрывая область живота.

Масла в огонь подлила и Дарина Мишина. Женщина рассказала, что при личной встрече Регина проговорилась, что поводов для презентации детской книги будет два. И вскользь упомянула, что к этому времени планирует родить еще одного ребенка.

Расставить все точки над «і» решила PR-менеджер Тодоренко. Нина Пономарева опровергла информацию, которую с бешеной скоростью начали распространять СМИ.

Вы говорите про рождение второго ребенка, а я даже не знаю, что она беременна. Видимо, до вас информация доходит быстрее, - заявила Пономарева.

Ведущая Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Напомним,