Менеджер Регины Тодоренко прокомментировал слухи о беременности ведущей
22 января 2022 06:00
Туренко Андрей
Ведущая Регина Тодоренко
instagram.com/reginatodorenko
На этой неделе Регина Тодоренко стала главной героиней сразу двух тем для обсуждения.
Сначала Регину Тодоренко
обвинили в обмане. Писательница Дарина Мишина заявила, что работала над детской книгой для ведущей, однако неожиданно ее представители отказались от сотрудничества и не заплатили гонорар.
Следом в Сети начали появляться слухи о второй беременности Тодоренко. Первыми о возможном пополнении в семье ведущей сообщили администраторы Telegram-канала «Только никому».
Регина Тодоренко с мужем и сыном / instagram.com/reginatodorenko
Фолловеры Регины также заметили, что в последнее время она начала публиковать в Инстаграм фотографии и видео, снимая себя исключительно выше пояса или же прикрывая область живота.
Масла в огонь подлила и Дарина Мишина. Женщина рассказала, что при личной встрече Регина проговорилась, что поводов для презентации детской книги будет два. И вскользь упомянула, что к этому времени планирует родить еще одного ребенка.
Расставить все точки над «і» решила PR-менеджер Тодоренко. Нина Пономарева опровергла информацию, которую с бешеной скоростью начали распространять СМИ.
Вы говорите про рождение второго ребенка, а я даже не знаю, что она беременна. Видимо, до вас информация доходит быстрее, - заявила Пономарева.
Ведущая Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko
Напомним,