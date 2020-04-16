Ревизор. Карантин: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2020)
В четверг, 16 апреля, на Новом канале и на нашем сайте TV.UA состоялся показ 1 спецвыпуска проекта «Ревизор. Карантин».
Обо всех нарушениях, которые команда «Ревизор. Карантин» найдет во время проверок, будет немедленно проинформирована Государственная службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Вместе с обращением будут переданы и видеоматериалы, которые можно включить в заявления в полицию в качестве доказательств. Ревизор уже сделал несколько таких обращений.
1 спецвыпуск программы «Ревизор. Карантин» смотрите в 18:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.